مہنگائی الاؤنس پر سرکاری ملازمین کو ملا سپریم کورٹ کا ساتھ، کہا ڈی اے ملازمین کا قانونی حق بونس نہیں
سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران واضح کر دیا کہ، مہنگائی بھتہ سرکاری ملازمین کا حق ہے کوئی اضاقفی بونس نہیں۔
Published : February 5, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: "مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) ملازمین کا قانونی حق ہے۔ یہ کوئی اضافی فائدہ (بونس) نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ مہنگائی کے دور میں صحیح طریقے سے زندہ رہ سکیں۔" سپریم کورٹ نے مغربی بنگال سے متعلق ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے جمعرات کو یہ اہم فیصلہ سنایا۔
جسٹس سنجے کرول اور جسٹس پرشانت کمار مشرا کی بنچ نے مغربی بنگال حکومت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ملازمین کو 2008 سے 2019 تک کے مہنگائی الاؤنس کے بقایا جات ادا کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کیس کے زیر التوا ہونے کے دوران ریٹائر ہونے والے ملازمین کو بھی اس حکم کے تحت پورا فائدہ ملے گا۔
سپریم کورٹ نے مغربی بنگال حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ 6 مارچ تک ملازمین کے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے) کے بقایا جات کا 25 فیصد ادا کرے۔ عدالت نے کہا کہ مہنگائی بھتہ وصول کرنا مغربی بنگال کے ملازمین کا قانونی حق ہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ ریاستی ملازمین 2008 اور 2019 کے درمیان اپنے تمام بقایا جات وصول کرنے کے حقدار ہیں۔
عدالت نے حکومت کو پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد اسٹیٹس رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت اب اگلی سماعت 15 اپریل کو کرے گی کہ آیا اس حکم کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں۔
ادائیگی سے جڑے مالی بوجھ اور پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل ہے:
جسٹس اندو ملہوترا: سپریم کورٹ کی سابق جج
جسٹس ترلوک سنگھ چوہان: ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس
جسٹس گوتم بھدوری: ہائی کورٹ کے سابق جج
ہندوستان کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل (سی اے جی) یا اس کے ذریعہ نامزد کردہ ایک سینئر عہدیدار
سپریم کورٹ نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ ریاستی حکام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ادا کی جانے والی کل رقم کا تعین کرے، ادائیگی کا شیڈول تیار کرے اور وقتاً فوقتاً ادائیگی کے عمل کی نگرانی کرے۔
سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ کمیٹی کے ذریعہ رقم کا تعین کرنے کے بعد پہلی قسط 31 مارچ 2026 تک ادا کر دی جائے۔ کیس میں شامل وکلاء کے مطابق مہنگائی الاؤنس (DA) کے کل بقایا جات تقریباً 41,000 کروڑ روپے ہیں۔
یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مغربی بنگال کے سرکاری ملازمین کے ایک گروپ نے کلکتہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں مرکزی حکومت کے ملازمین کی طرح ڈی اے اور سابقہ واجبات کی ادائیگی کی جائے۔ ہائی کورٹ نے مئی 2022 میں ملازمین کے حق میں فیصلہ سنایا اور ریاست کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ڈی اے کو مرکزی شرح کے ساتھ ترتیب دے۔
مغربی بنگال حکومت نے نومبر 2022 میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اپریل 2025 تک مرکزی حکومت کے ملازمین کو 55 فیصد ڈی اے ملتا ہے، جبکہ مغربی بنگال کے ملازمین کو حالیہ چار فیصد اضافے کے باوجود صرف 18 فیصد ملتا ہے۔
