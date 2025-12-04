سماجوادی پارٹی لیڈر سرفراز ولی کو سپریم کورٹ سے راحت، شادی ہال پر بلڈوزر کارروائی روک دی گئی، بی ڈی اے کی ٹیم واپس
وکیل ویبھو ماتھر نےکہا کہ سپریم کورٹ نے ایس پی لیڈر سرفراز ولی کے شادی ہال 'ایوان فرحت' کو گرانے پر روک لگا دی ہے۔
Published : December 4, 2025 at 5:09 PM IST
بریلی: بریلی میں اعظم خان کے قریبی ساتھی ایس پی لیڈر سرفراز ولی کے شادی ہال پر بلڈوزر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے انہیں راحت دے دی ہے۔ وکیل ویبھو ماتھر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سرفراز ولی کے شادی ہال کو گرانے پر روک لگا دی ہے اور انہیں ایک ہفتے کا وقت دیا ہے۔
شادی ہال 10 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا
ایڈوکیٹ ویبھو ماتھر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں ایس پی لیڈر سرفراز ولی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنا کیس پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تب تک شادی ہال نہیں گرایا جائے گا۔ بریلی میں سرفراز ولی کا 10 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا شادی ہال جمعرات کو گرایا جانا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اور بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (بی ڈی اے) کی ایک ٹیم بلڈوزر لے کر پہنچی۔
سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بلڈوزر واپس:
اسی دوران، عدالتی حکم جاری کیا گیا، بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم کو بلڈوزر کے ساتھ واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سرفراز ولی کو ایک ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ ان کے شادی ہال کو گرانے کا کام فی الحال روک دیا گیا ہے۔
تین دن سے جاری کارروائی:
سرفراز ولی کا شادی ہال 'ایوان فرحت' تقریباً 1,000 مربع گز (9,000 مربع فٹ) پر مشتمل ہے۔ اس کی قیمت 10 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ بی ڈی اے نے تین دن پہلے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ کارروائی شروع کی، تقریباً 40 فیصد شادی ہال (باؤنڈری اور سامنے والا حصہ) کو مسمار کر دیا گیا۔ پورے ہال کو منہدم کیا جانا تھا، جس کے لیے پانچ تھانوں کی پولیس اور پی اے سی کے دستے تعینات کیے گئے تھے، لیکن عدالتی حکم کے بعد کارروائی روک دی گئی۔
ایک اور ایس پی لیڈر کا میرج ہال مسمار:
اس کارروائی سے پہلے، ایک اور ایس پی لیڈر محمد راشد کے گڈ میرج ہال کو دو دن کی کارروائی کے بعد بدھ کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا تھا۔ راشد کے ہال کی قیمت تقریباً 8 کروڑ روپے تھی۔ کارروائی کے دوران، دونوں عمارتوں کی اوپری منزلوں پر رہنے والے چھ خاندانوں کے تقریباً 50 افراد سڑک پر آگئے۔ بلڈوزر کے چلتے ہی خاندانوں کی خواتین بلک بلک کر روتی ہوئی دیکھی گئیں اور انتظامیہ سے ان کو بے گھر نہ کرنے کی التجا کر رہی تھیں۔
سرفراز ولی یوپی کے سابق وزیر اعظم خان کے قریبی بتائے جاتے ہیں ان پر بریلی تشدد کے دوران لوگوں کو احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اکسانے کا الزام ہے۔ تاہم، ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ ان کے والد صرف اعظم خان سے حج کمیٹی کے رکن کے طور پر وابستہ تھے۔ سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد اب سرفراز ولی ہائی کورٹ میں اپنی قانونی جنگ لڑیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: