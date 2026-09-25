سپریم کورٹ کا 2020 دہلی فسادات کے ملزم کی ضمانت کی شرائط میں نرمی کا حکم
بینچ نے کہاکہ حیدر کی شادی 17 اکتوبر کو طے ہے، اس لیے انہیں 17 اور 24 اکتوبر کو حاضری سے استثنیٰ دیا جاتا ہے۔
Published : September 25, 2026 at 8:45 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز 2020 کے دہلی فسادات کے ملزم میران حیدر کی ضمانت کی شرائط میں نرمی کرتے ہوئے انہیں ہفتے میں دو بار کے بجائے صرف ہر ہفتے کو کرائم برانچ پولیس اسٹیشن میں حاضری درج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بینچ نے کی۔ حیدر کی نمائندگی کرنے والے سینئر ایڈووکیٹ سدھارتھ اگروال نے ان کی شادی کی وجہ سے ضمانت کی شرائط میں نرمی کی درخواست کی تھی۔
بینچ کے سامنے دلیل دی گئی کہ ٹرائل کورٹ اس معاملے میں انہیں راحت نہیں دے گی۔ بینچ نے کہا کہ چونکہ حیدر کی شادی 17 اکتوبر کو طے ہے، اس لیے انہیں 17 اکتوبر اور 24 اکتوبر کو حاضری لگانے سے استثنیٰ دیا جاتا ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ باقی تمام ضمانتی شرائط تبدیل نہیں ہوں گی۔ ضمانتی شرائط میں سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ نہ کرنا، اور ٹرائل کی تکمیل تک کسی بھی پروگرام، جلسے، ریلی یا میٹنگ میں (خواہ جسمانی طور پر یا ورچوئل) شرکت نہ کرنا یا خطاب نہ کرنا شامل ہے۔
دہلی پولیس کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے حیدر کی ضمانت کی شرائط میں نرمی کی مخالفت نہیں کی۔ بینچ نے ہدایت کی کہ حیدر ہر ہفتے کی صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے کے درمیان کرائم برانچ پولیس اسٹیشن میں اپنی حاضری درج کرائیں گے۔
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واضح رہے کہ اعلیٰ عدالت نے جنوری میں کارکنان گلفشاں فاطمہ، شفاء الرحمن، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کے ساتھ حیدر کو 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کے کیس میں 11 شرائط کے ساتھ ضمانت دی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ آزادی کے کسی بھی غلط استعمال پر ضمانت منسوخ کر دی جائے گی۔