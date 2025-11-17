سپریم کورٹ نے تبدیلی مذہب مخالف قانون پر راجستھان حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب کیا
سپریم کورٹ نے راجستھان میں غیر قانونی تبدیلی مذہب بل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو راجستھان حکومت اور دیگر کو ایک درخواست پر نوٹس جاری کیا جس میں راجستھان تبدیلی مذہب ایکٹ، 2025 کے جواز کو چیلنج کیا گیا تھا۔
یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ عرضی گزار کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل راجیو دھون نے کہا، "ہم نے قانون سازی کی اہلیت کے ساتھ ساتھ آئینی حدود سے تجاوز کرنے کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے..."
بنچ نے نوٹ کیا کہ اسی طرح کے مسائل کو اٹھانے والی درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ تاہم، دھون نے اصرار کیا کہ ان کے مؤکل نے بالکل مختلف سوال اٹھایا ہے۔
دھون کے دلائل سننے کے بعد، بنچ نے کہا، "ہم نوٹس جاری کریں گے اور دوسرے فریق کو طلب کریں گے اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے..." بنچ نے جے پور کیتھولک ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے دائر درخواست پر ریاست اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔
بنچ نے اس معاملے کی سماعت چار ہفتوں کے بعد مقرر کی ہے اور اسی طرح کے مسائل کو اٹھانے والی زیر التواء درخواستوں کے ساتھ درخواست کو ٹیگ کیا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں، سپریم کورٹ نے راجستھان میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کے خلاف قانون کی کئی دفعات کے جواز کو چیلنج کرنے والی دو درخواستوں پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔
ستمبر میں، سپریم کورٹ نے ریاستی اسمبلی کے ذریعہ منظور کردہ 2025 ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر راجستھان حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ ستمبر میں، سپریم کورٹ کی ایک اور بنچ نے متعدد ریاستوں کے تبدیلی مذہب مخالف قوانین پر روک لگانے کی الگ الگ درخواستوں پر موقف مانگا۔
