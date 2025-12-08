'ہندوستان مخالف' سوشل میڈیا پوسٹ: سپریم کورٹ نے آسام کے سابق پروفیسرعابدین کو ضمانت دے دی
سابق پروفیسر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے اس پوسٹ کے لیے معافی مانگی تھی جس کی وجہ سےانھیں گرفتار کیا گیا۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو آسام کالج کے ایک سابق پروفیسر کو ضمانت دے دی جس پر سوشل میڈیا پر "ہندوستان مخالف" پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔ تاہم، عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ یہ ریلیف کالج میں ان کی نوکری بحال کرنے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے کی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ سابق پروفیسر کو دو دیگر مقدمات کا سامنا ہے، جس میں ان پر طالبات کو ہراساں کرنے اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے اس بات پر غور کرتے ہوئے ضمانت منظور کی کہ وہ چھ ماہ سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کی سماعت مکمل ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔
بنچ نے کہا، "تمام عوامل پر غور کرتے ہوئے، انھیں ضمانتی مچلکے پیش کرنے کے ساتھ رہا کیا جانا چاہیے۔ انھیں ہر سماعت کے لیے عدالت میں موجود ہونا چاہیے۔" تاہم، عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ طالبات کے الزامات کو دیکھتے ہوئے، اس ضمانت کو ان کی بحالی کی بنیاد نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ بنچ نے آسام حکومت کے وکیل سے کہا کہ کالج سے ان کی معطلی برقرار رہنا چاہیے۔
قبل ازیں عدالت عظمیٰ نے پروفیسر کو ایک ’’بدکار‘‘ اور نوجوان لڑکیوں کے لیے ’’خطرہ‘‘ قرار دیا تھا۔ اس سال نومبر میں، عدالت عظمیٰ نے کوکراجھار ضلع کے گوسائیگاؤں کالج کے پروفیسر ایم ڈی جوینال عابدین پر تنقید کرتے میں کوئی کثر باقی نہیں رکھی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ، وہ اتنی آسانی سے جیل سے رہا نہیں ہوسکتے۔
عدالت نے کہا تھا، "آپ کو خواتین کو ہراساں کرنے اور سوشل میڈیا پر فحش تبصرے کرنے کی عادت ہے۔ آپ ایک بدکردار اور کالج کی نوجوان لڑکیوں کے لیے خطرہ ہیں"۔ کیس ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد، سپریم کورٹ نے کہا، "آپ کس قسم کے پروفیسر ہیں؟ آپ لفظ 'پروفیسر' کی توہین ہیں۔ آپ کو کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔"
سابق پروفیسر کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے 16 مئی کو ان کی گرفتاری کا باعث بننے والی پوسٹ کے لیے معذرت کی تھی اور اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔
