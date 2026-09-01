سپریم کورٹ کالجیم کی اہم پیشرفت: جسٹس سنجے کے اگروال راجستھان ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے لیے نامزد
رپورٹس کے مطابق پیر کے روز بعض وکلا نے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو پرکاش شرما کی عدالت کے باہر دھرنا بھی دیا-
Published : September 1, 2026 at 1:37 PM IST
نئی دہلی : راجستھان ہائیکورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس سنجیو پرکاش شرما سے متعلق جاری تنازع کے درمیان سپریم کورٹ کالجیم نے چھتیس گڑھ ہائیکورٹ کے جج جسٹس سنجے کے اگروال کو راجستھان ہائیکورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کردی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 31 اگست 2026 کی کالجیم قرارداد میں جسٹس اگروال کی چھتیس گڑھ ہائیکورٹ سے راجستھان ہائیکورٹ منتقلی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔
سپریم کورٹ کالجیم نے اسی اجلاس میں دیگر ہائیکورٹس کے لیے بھی نئے چیف جسٹس کی سفارشات پیش کیں۔ جسٹس الپیش یشونت کوگجے کو مدھیہ پردیش ہائیکورٹ اور راجستھان ہائیکورٹ کے جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھاٹی کو جموں و کشمیر و لداخ ہائیکورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اڑیسہ ہائیکورٹ کے جسٹس کرشنا رام موہاپاترا کو چھتیس گڑھ ہائیکورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔
جسٹس سنجے کے اگروال کی سفارش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب راجستھان ہائیکورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو پرکاش شرما کے عدالتی اور انتظامی طرز عمل پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سندیپ مہتا، جو خود راجستھان ہائیکورٹ سے سپریم کورٹ پہنچے ہیں، نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت کو تین خطوط لکھ کر راجستھان ہائیکورٹ کی سربراہی کے لیے کسی دوسرے ہائیکورٹ سے مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی درخواست کی تھی۔ ان خطوط میں جسٹس شرما کے خلاف انتظامی اختیارات کے مبینہ غلط استعمال، مقدمات کی فہرست سازی اور بعض وکلا و فریقین کے ساتھ مبینہ جانبداری جیسے الزامات اٹھائے گئے تھے۔
تاہم چیف جسٹس سوریہ کانت نے واضح کیا تھا کہ کسی موجودہ جج کے خلاف لگائے گئے الزامات کو صرف الزام کی بنیاد پر ثابت شدہ حقیقت نہیں سمجھا جاسکتا اور ایسے معاملات کو مقررہ ادارہ جاتی طریقہ کار کے تحت ہی دیکھا جانا چاہیے۔ اس تنازع کے درمیان راجستھان ہائیکورٹ کے بعض وکلا نے بھی احتجاج کیا۔ جے پور اور جودھپور بنچوں میں وکلا نے قائم مقام چیف جسٹس کے خلاف آواز اٹھائی اور ان سے انتظامی ذمہ داری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
رپورٹس کے مطابق پیر کے روز بعض وکلا نے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو پرکاش شرما کی عدالت کے باہر دھرنا بھی دیا، جبکہ عدالت کے اندر وہ جسٹس سنگیتا شرما کے ساتھ ڈویژن بنچ میں مقدمات کی سماعت کررہے تھے۔ احتجاج کے دوران بعض وکلا کی جانب سے نعرے بھی لگائے گئے۔ جسٹس سنجے کے اگروال اس وقت چھتیس گڑھ ہائیکورٹ میں جج ہیں۔ انہیں ستمبر 2013 میں ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا تھا اور مارچ 2016 میں مستقل جج بنایا گیا۔
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وہ اس سے قبل چھتیس گڑھ کے ایڈووکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ کالجیم نے انہیں پہلے راجستھان ہائیکورٹ منتقل کرنے کی سفارش کی ہے تاکہ وہ وہاں سینئر ترین جج کی حیثیت سے کام شروع کرسکیں اور بعد میں چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال سکیں۔ واضح رہے کہ کالجیم کی سفارش کے بعد بھی مقررہ آئینی و انتظامی عمل مکمل ہونا باقی ہے۔ اس لیے یہ سفارش فوری طور پر حتمی تقرری کے مترادف نہیں ہے۔