شادی شدہ عورت توہم پرستی کا شکار: جب بیہوش ہوئی خاتون، بھوت کے شک میں نیم کی لاٹھیوں سے مارا گیا، علاج کے دوران موت
متوفی خاتون کی عمر 38 سال کے قریب ہے۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔
Published : December 28, 2025 at 11:01 PM IST
گلبرگہ (کرناٹک): سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود توہم پرستی اور جہالت کی ایک غیر انسانی مثال سامنے آئی ہے۔ کلبرگی میں، ایک خاتون کو مبینہ طور پر اس کے سسرال والوں نے بھوت ہونے کے شبہ میں نیم کی لاٹھیوں سے بے دردی سے پیٹا۔ حملے کے بعد خاتون کو کلبرگی کے جی آئی ایم ایس اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
متوفی خاتون کی عمر 38 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ گزشتہ ہفتے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی تھی اور وہاں تہوار منانے کے بعد اپنے سسرال واپس آئی تھی۔
کیا ہوا واقعہ؟
کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ عورت گر گئی۔ اس کے خاندان کا خیال تھا کہ اس پر بھوت سوار تھا۔ انہوں نے اسے نیم کی لاٹھیوں سے مارا۔ انہوں نے متاثرہ کے گھر والوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی پر بھوت سوار تھا، اس لیے وہ اسے بھگانے کے لیے نیم کی لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کو اس کے پانچ سالہ بیٹے کے سامنے نیم کی لاٹھیوں سے بری طرح پیٹا گیا۔
رپورٹس کے مطابق خاتون کی والدہ نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ اس کی بیٹی پر بھوت نہیں ہے اور وہ اسے مارنے نہ دیں۔ تاہم وہ اسے مارتے رہے۔ اس کے بعد، وہ اسے کالبرگی ضلع کے دیول گنگاپور میں دتاتریہ مندر لے گئے، اسے دریائے سنگاما میں نہلایا، اور دتا کی پوجا کی۔ اس کے بعد وہ اسے یادگیر ضلع کے گرومتھکل لے گئے اور اس کا علاج کیا۔
بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں خاتون شدید بیمار ہوگئی۔ اسے فوری طور پر کالبرگی کے جی آئی ایم ایس اسپتال لے جایا گیا اور علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔ تاہم لاٹھیوں سے مارنے سے سر پر شدید چوٹ لگنے سے خاتون کی موت ہوگئی۔
مقدمہ درج
مقتول کی بہن کا کہنا تھا کہ میری بہن پر کوئی بھوت نہیں ہے، اس کے شوہر کے گھر والوں نے ڈرامہ رچایا اور حملہ کرکے اسے قتل کردیا، اس لیے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ الند پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اسے مہاراشٹر کے مرم پولیس اسٹیشن منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔