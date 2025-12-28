ETV Bharat / state

شادی شدہ عورت توہم پرستی کا شکار: جب بیہوش ہوئی خاتون، بھوت کے شک میں نیم کی لاٹھیوں سے مارا گیا، علاج کے دوران موت

متوفی خاتون کی عمر 38 سال کے قریب ہے۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔

superstition in maharashtra woman beaten to death Urdu News
کرناٹک میں توہم پرستی (IANS علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 28, 2025 at 11:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

گلبرگہ (کرناٹک): سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود توہم پرستی اور جہالت کی ایک غیر انسانی مثال سامنے آئی ہے۔ کلبرگی میں، ایک خاتون کو مبینہ طور پر اس کے سسرال والوں نے بھوت ہونے کے شبہ میں نیم کی لاٹھیوں سے بے دردی سے پیٹا۔ حملے کے بعد خاتون کو کلبرگی کے جی آئی ایم ایس اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔

متوفی خاتون کی عمر 38 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ گزشتہ ہفتے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی تھی اور وہاں تہوار منانے کے بعد اپنے سسرال واپس آئی تھی۔

کیا ہوا واقعہ؟

کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ عورت گر گئی۔ اس کے خاندان کا خیال تھا کہ اس پر بھوت سوار تھا۔ انہوں نے اسے نیم کی لاٹھیوں سے مارا۔ انہوں نے متاثرہ کے گھر والوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی پر بھوت سوار تھا، اس لیے وہ اسے بھگانے کے لیے نیم کی لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کو اس کے پانچ سالہ بیٹے کے سامنے نیم کی لاٹھیوں سے بری طرح پیٹا گیا۔

رپورٹس کے مطابق خاتون کی والدہ نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ اس کی بیٹی پر بھوت نہیں ہے اور وہ اسے مارنے نہ دیں۔ تاہم وہ اسے مارتے رہے۔ اس کے بعد، وہ اسے کالبرگی ضلع کے دیول گنگاپور میں دتاتریہ مندر لے گئے، اسے دریائے سنگاما میں نہلایا، اور دتا کی پوجا کی۔ اس کے بعد وہ اسے یادگیر ضلع کے گرومتھکل لے گئے اور اس کا علاج کیا۔

بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں خاتون شدید بیمار ہوگئی۔ اسے فوری طور پر کالبرگی کے جی آئی ایم ایس اسپتال لے جایا گیا اور علاج کے لیے داخل کرایا گیا۔ تاہم لاٹھیوں سے مارنے سے سر پر شدید چوٹ لگنے سے خاتون کی موت ہوگئی۔

مقدمہ درج

مقتول کی بہن کا کہنا تھا کہ میری بہن پر کوئی بھوت نہیں ہے، اس کے شوہر کے گھر والوں نے ڈرامہ رچایا اور حملہ کرکے اسے قتل کردیا، اس لیے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ الند پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اسے مہاراشٹر کے مرم پولیس اسٹیشن منتقل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Torture of Two Women in Bengal منی پور کے بعد بنگال میں قبائلی خواتین کو غلاظت کھلائی گئی، مار پیٹ کرکے گاؤں سے نکالا گیا

توہم پرستی: دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں لاش کو گنگا میں دو دن تک ڈبو کر رکھا گیا - Dead Body kept immersed in Ganga

دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں لاش کو گنگا میں دو دن تک ڈبو کر رکھا گیا Dead Body kept immersed in Ganga

Mother Killed Daughter in Baran توہم پرستی کے سبب ماں نے بیٹی کا قتل کردیا

آنکھوں کا پھڑپھڑانا برا شگون ہے یا کوئی اور وجہ؟ - Eye twitching

بھوت اور توہم پرستی! حاملہ خاتون کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا گیا

بنارس میں آندھرا پردیش کے چار افراد کی اجتماعی خودکشی

TAGGED:

WOMAN KILLED DUE TO SUPERSTITION
WOMAN KILLED BY HUSBAND FAMILY
KILLED IN THE NAME OF EXORCISM
SUPERSTITION IN KARNATAKA
WOMAN MURDERED DUE TO SUPERSTITION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.