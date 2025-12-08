شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کے سوٹ کیس اور ٹرالیاں غائب! انڈیگو کی 126 پروازیں منسوخ
انڈیگو ایئر لائنز کی لاپرواہی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے مسافروں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : December 8, 2025 at 2:08 PM IST
حیدرآباد: انڈیگو کو 2 دسمبر 2025 سے سینکڑوں پروازیں منسوخ کرنے پر حکومت اور مسافروں دونوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کمپنی نے پائلٹس کے لیے نئی فلائٹ ڈیوٹی اور ضوابط میں تبدیلی کا حوالہ دیا ہے۔ پروازوں کی منسوخی سے لاکھوں مسافر ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔
سوٹ کیس اور ٹرالی بیگ غائب
دوسری طرف، انڈیگو ایئر لائنز کی لاپرواہی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے اتوار کو حیدرآباد، تلنگانہ کے شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کو خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ری شیڈول پروازوں میں گھنٹوں کی تاخیر ہوئی۔ بہت سے مسافروں نے شکایت کی کہ ان کے سوٹ کیس اور ٹرالی بیگ غائب ہو گئے ہیں۔ مایوس مسافروں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پوسٹ پر صورتحال کو اجاگر کیا۔
ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ جب وہ اپنی فلائٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کاؤنٹر پر گئی اور بعد میں اپنی سیٹ پر واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا سامان غائب تھا۔ اس طرح کے واقعات نے پہلے سے پریشان مسافروں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔
انڈیگو نے 126 گھریلو پروازیں منسوخ کر دیں
انڈیگو ایئر لائنز نے اتوار کو 126 گھریلو پروازیں منسوخ کر دیں۔ ان میں سے، شمس آباد سے 66 روانگیوں کو منسوخ کر دیا گیا، جب کہ آنے والے 60 طیارے مقررہ ہوائی اڈے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اچانک منسوخی کی وجہ سے، بہت سے مسافروں کو سفر کے متبادل طریقوں جیسے ٹرینوں اور بسوں کا سہارا لینا پڑا۔
دیگر ایئر لائنز نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مانگ میں اچانک اضافے سے کچھ روٹس پر ٹکٹوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان ایئر لائنز کے نمائندوں نے بتایا کہ پیر اور منگل کو مزید پروازیں منسوخ ہونے کا اندیشہ ہے۔
دریں اثنا، ہوائی اڈے کے اہلکار نئے قائم ہونے والے ریلوے ہیلپ سینٹر میں مسافروں کی مدد کر رہے ہیں، جو ہوائی اڈے پر اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے۔ ریاستی حکومت نے پھنسے ہوئے مسافروں کی رہنمائی کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیا ہے۔
چار خصوصی ٹرینوں کا اعلان
بحران کے پیش نظر جنوبی وسطی ریلوے نے چار خصوصی ٹرینوں کا اعلان کیا ہے۔ دو اسپیشل ٹرینیں 8 تاریخ کو چرلا پلی سے یلہنکا اور چیرلاپلی سے شالیمار تک چلیں گی۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر اے سریدھر کے مطابق حیدرآباد سے کوٹائم اور چرلا پلی سے حضرت نظام الدین تک دو مزید اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔
ایم پی کرن کمار ریڈی نے انڈیگو انتظامیہ کی لاپرواہی کا الزام لگایا
بھون گیری کے ایم پی چملا کرن کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ انڈیگو ایئر لائنز انتظامیہ کی لاپرواہی مسافروں کو درپیش تکلیف کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیگو نے ڈی جی سی اے کے نئے ضوابط کی مخالفت کی، یہ مانتے ہوئے کہ اگر پروازوں میں خلل پڑتا ہے تو حکومت اپنا موقف نرم کرے گی۔
انہوں نے ہنگامی سفری کرایوں میں زبردست اضافے کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 10,000 روپے والے ٹکٹوں کو بڑھا کر 70,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ پر مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو سے جواب کا مطالبہ کیا۔