سوٹ کیس قتل مقدمہ: ساس نے پی ایف اور زیورات کو قتل کی ممکنہ وجہ قرار دیا
واقعہ کو تقریباً دو ہفتے گزرنے کے باوجود پولیس مبینہ قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ تحقیقات تمل ناڈو، اترپردیش اور اوڈیشہ میں جاری ہیں۔
Published : August 27, 2026 at 4:09 PM IST
جگت سنگھ پور : اوڈیشہ کے جگت سنگھ پور کی رہائشی مقتولہ کی ساس حزمت نشا نے دعویٰ کیا کہ حیات النسا گزشتہ تقریباً 10 برس سے چنئی میں ایک کمپنی میں کام کررہی تھی اور حال ہی میں اس نے ایک نئی کمپنی میں ملازمت اختیار کی تھی۔
ان کے مطابق مقتولہ کے سابق ادارے کے پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ میں تقریباً 4 لاکھ روپے موجود تھے اور اس کے پاس کافی مقدار میں سونے کے زیورات بھی تھے۔ ساس نے شبہ ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ رہنے والے جوڑے نے انہی مالی وسائل اور زیورات کے لالچ میں اسے قتل کیا ہوگا۔
تاہم یہ مؤقف فی الحال مقتولہ کے سسرال کی جانب سے ظاہر کیا گیا شبہ ہے اور پولیس کی جانب سے اس محرک کی حتمی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ جگت سنگھ پور کے ایس ڈی پی او نے کہا کہ انہیں چنئی میں ہونے والے قتل کے بارے میں براہ راست کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم پولیس اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
واقعہ کو تقریباً دو ہفتے گزرنے کے باوجود پولیس مبینہ قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ تحقیقات تمل ناڈو، اترپردیش اور اوڈیشہ میں جاری ہیں۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج، مقتولہ کے چنئی میں قیام، اس کے ساتھ رہنے والے افراد اور لاش کو ٹرین کے ذریعے منتقل کیے جانے کے حالات سمیت مختلف پہلوؤں کی جانچ کررہی ہے۔
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فی الحال پولیس کی کوشش ہے کہ مشتبہ افراد کا سراغ لگا کر انہیں حراست میں لیا جائے اور قتل کے اصل محرک، واردات کے طریقۂ کار اور مقتولہ کی لاش کے اعضا کو مختلف مقامات پر منتقل کرنے کی مکمل حقیقت سامنے لائی جاسکے۔