سکول سے انجینئرنگ تک ایک ساتھ پڑھائی، ایک ہی کمپنی میں نوکری، ایک ساتھ منگنی، دو سہیلیاں ایک ساتھ سڑک حادثے میں جاں بحق
Published : December 26, 2025 at 4:27 PM IST
حسن(کرناٹک): بچپن کی دو دوست ایک ساتھ پلی بڑھی اور انجینئر بنی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایم ٹیک کی ڈگریاں ایک ساتھ مکمل کیں اور ایک ہی کمپنی میں مختلف محکموں میں ایک ساتھ کام کیا۔ بچپن کی ان سہیلیوں کی اگلے ماہ منگنی ہونی تھی۔ دوںوں کا ساتھ بس یہیں تک تھا۔سڑک حادثےمیں دونوں ایک ساتھ جاں بحق ہو گئیں۔
بچپن کی سہیلیاں منسا اور نویا کرسمس کی تعطیلات کے لیے سنگور اور مرودیشوارا مندروں کا دورہ کرنے کے لیے بنگلورو سے روانہ ہوئی تھیں، لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ چتردرگا ضلع کے ہیریور کے قریب ٹرک اور بس کے خوفناک حادثے میں لاری ڈرائیور سمیت 9 افراد زندہ جل گئے۔ منسا اور نویہ ان میں شامل تھیں۔
بچپن کے دوست
منسا، 26، جو ہاسن ضلع کے چنارایا پٹنہ قصبے کی رہائشی ہے، اور منڈیا ضلع کے کے آر پیٹ تعلقہ کے انکن ہلی کی رہنے والی 23 سالہ نویا منجوناتھ بچپن کی دوست تھیں۔ ناویا کا خاندان گزشتہ 30 سالوں سے چنارایا پٹنہ میں مقیم ہے۔ دونوں لڑکیوں نے دسویں جماعت تک ایک اسکول میں پڑھائی کی اور بعد میں حسن میں انجینئرنگ کی ڈگریاں مکمل کیں۔ بعد میں انہوں نے بنگلورو سے ایم ٹیک کی ڈگریاں حاصل کیں اور اسی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر ملازمت شروع کیا۔
دونوں بدھ کی رات بنگلورو سے اپنے دوسرے دوست میلانا کے ساتھ بس میں سوار ہوئی تھیں۔ میلانا زخمی ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے، لیکن منسا اور نویہ زندہ جل گئیں۔ واقعہ کا علم ہوتے ہی ان کے اہل خانہ سوگوار ہوگئے۔
ایک ہی دن منگنی تھی
ناویا اور منسا نے پہلی جماعت سے ایم ٹیک تک ایک ساتھ تعلیم حاصل کی۔ مزید برآں، ان کی منگنی ایک ہی دن یعنی 25 جنوری کو ہونی تھی، لیکن قسمت کے کچھ اور منصوبے تھے۔
ناویا کے چچا سدالنگپا نے کہا، "منسا کام پر جانے سے پہلے ہمارے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کے والد ایک بار میں کام کرتے تھے اور اپنی تنخواہ اپنے بچوں کو انجینئر کے طور پر پڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج جب سے ہم نے اس کی موت کی خبر سنی ہے، صبح سے ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ نویا اپنے دوستوں کے ساتھ مندر گئی تھی۔ دونوں ایک طرف بیٹھ گئیں جبکہ دوسری طرف ایک اور دوست بیٹھ گئی۔ اس لیے وہ بچ گئی۔ نویہ ہمارے لیے بیٹی کی طرح ہے۔ منگنی کی تاریخ طے تھی۔ اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا۔
ناویا کے بھائی ناگیش نے بتایا کہ منگنی جنوری میں طے ہوئی تھی۔ شادی اپریل میں ہونی تھی۔ کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ شادی سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مندر گئی تھی۔ "ہمیں صبح پتہ چلا کہ یہ رات کو ہوا ہے۔ ہم نے اپنی والدہ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ ایک حادثہ ہوا ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔"
مقامی باشندہ شکنتلا نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "ہمیں بھی صبح اس کے بارے میں پتہ چلا۔ جیسے ہی ہم نے یہ خبر دیکھی، ہمارے پڑوسی، ہم اور باقی سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے والدین نے بڑی مشکل سے اس کی پرورش کی تھی۔ اب اسے بنگلور میں نوکری مل گئی تھی، اور وہ ہمارے ارد گرد کے تمام بچوں کی رہنمائی کر رہی تھی۔"
بس ڈرائیور کی موت
شگاوی سے تعلق رکھنے والے ایک پرائیویٹ بس ڈرائیور محمد رفیق جو اس حادثہ میں زخمی ہوئے تھے آج صبح کے ایم سی آر آئی میں فوت کر گئے۔ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ حادثے میں زخمی کنڈکٹر صادق کا علاج جاری ہے۔
ہبلی میں ڈی این اے ٹیسٹ
محکمہ پولیس نے چتردرگا بس حادثہ کیس میں متوفی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ متوفی کی ہڈیوں کے نمونے ہبلی بھیجے گئے ہیں، جہاں ان کا ہبلی کی علاقائی فرانزک سائنس لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ہبلی میں گوکل روڈ پر واقع ریجنل فارنسک سائنس لیبارٹری میں ٹیسٹ رپورٹ سے متوفی کی شناخت میں مدد ملے گی۔