پیپر لیکس کے خلاف مہاراشٹر کے ممبئی، پونے میں طلباء کا احتجاج جاری، پردھان کے استعفے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان
ممبئی، پونے اور مہاراشٹر کے دیگر بڑے شہروں میں سی جے پی کی حمایت میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 10:22 AM IST
ممبئی/ پونے: ملک کی صنعتی راجدھانی ممبئی میں شیواجی پارک پیپر لیکس کے خلاف احتجاج کررہے طلباء کا گڑھ بن گیا ہے۔ یہاں نیٹ پیپر لیک معاملے میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ کل یہاں احتجاج میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے ادھو ٹھاکرے، سنجے راوت، شرمیلا ٹھاکرے اور اداکار اتل کلکرنی نے حصہ لیا۔ نوجوانوں نے ترنگا پکڑ کر قومی ترانہ گایا۔ احتجاج کے دوران، ابھیجیت دیپکے نے آدتیہ ٹھاکرے کے فون کال کے ذریعے ممبئی کے نوجوانوں سے بات چیت کی۔ دیپکے نے زور دے کر کہا کہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے تک اپنے احتجاج کو جاری رکھے گی۔
احتجاج کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ طلباء نے حکومت مخالف نعرے لگائے اور بینرز آویزاں کیے ہیں۔ یہاں "دھرمیندر پردھان، استعفیٰ دو!" اور "ممبئی پولیس زندہ باد" کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
ملک بھر میں ہنگامہ برپا کرنے والے نیٹ امتحان پیپر لیک اسکینڈل کے اثرات اب پونے میں بھی شدت سے محسوس کیے جارہے ہیں۔شدید بارش کے درمیان پونے میں طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ جمعہ کو احتجاجی طلبہ نے لال محل سے ضلع کلکٹر آفس تک زبردست مارچ نکالا۔
دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے طلبہ پر لاٹھی چارج کے بعد ملک بھر کے نوجوان مشتعل ہیں۔ جمعہ (24 تاریخ) کو پونے میں 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی طرف سے ایک بڑے مارچ کا انعقاد کیا گیا جس کا بنیادی مطالبہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ تھا۔
مارچ پونے کے تاریخی لال محل سے شروع ہوا اور ضلع کلکٹر کے دفتر تک پہنچا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شہر میں شدید بارش کے باوجود ہزاروں طلباء اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں چھتریاں اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے شرکت کی۔ لال محل سے لے کر ضلع کلکٹر کے دفتر تک پھیلا ہوا پورا علاقہ نعروں سے گونج اٹھا۔
مارچ میں شریک ناراض طلباء نے مرکزی حکومت کے موقف پر سخت اعتراض کیا۔ یہاں طلبہ نے کہا، ملک بھر کے نوجوان وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اس کے باوجود حکومت پردھان کو بچا رہی ہے،" طلباء نے مزید کہا کہ، نوجوانوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کی فاسٹ ٹریک عدالتوں اور پیپر لیکس سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین سے متعلق یقین دہانیوں پر قطعی اعتبار نہیں ہے۔ پونے میں طلباء نے جارحانہ موقف اپنایا ہے، اس بات پر اصرار کیا ہے کہ مزید کوئی بات چیت ہونے سے پہلے وزیر تعلیم کا استعفیٰ لیا جائے، اور انتباہ دیا ہے کہ جب تک ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا وہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔
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