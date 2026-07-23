ممبئی میں طلباء کا احتجاج، 900 سے زائد مظاہرین کے خلاف مقدمات درج، طلباء سے لائیو لوکیشن کا مطالبہ
دہلی میں جاری طلباء کی حمایت میں ممبئی سمیت مہاراشٹر کے بڑے شہروں میں طلباء کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : July 23, 2026 at 1:31 PM IST
ممبئی: ممبئی پولیس نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کررہے 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے کارکنوں اور دیگر مظاہرین کے خلاف احتیاطی کارروائی شروع کی ہے۔ احتجاجی طلباء پیپر لیک کے خلاف احتجاج کی حمایت کے لئے ممبئی میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ 900 سے زائد طلباء اور مظاہرین کے خلاف غیر مجاز احتجاج کرنے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ گچھ کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
سی جے پی کے حامیوں کے خلاف آٹھ پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج:
دادر اور چیمبور سمیت دیگر علاقوں میں سی جے پی کی حمایت میں سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین کے خلاف ممبئی بھر کے آٹھ پولیس اسٹیشنوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ الزامات میں غیر مجاز اجتماعات کا انعقاد اور لوگوں کو احتجاج پر اکسانا شامل ہے۔ 900 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور 50 سے زائد کو حراست میں لیا گیا ہے۔
ممبئی پولیس کے مطابق، سب سے زیادہ 600 افراد کے خلاف مقدمات (ایف آئی آر) شیواجی پارک پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، ماہم پولیس اسٹیشن میں 100 سے زیادہ لوگوں کے خلاف، دادر میں 70 سے زیادہ، سیون میں 40 سے زیادہ، ورلی میں 21، کالاچوکی اور بھوئیواڈا میں 20 سے زیادہ، اور وڈالا ٹی ٹی پولیس اسٹیشن میں 25 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ شہر بھر میں مختلف مقامات پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر متعلقہ تھانوں میں الگ الگ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں اور ان تمام معاملات میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
کوئی گرفتاری نہیں کی گئی کیونکہ سیکشنز میں سات سال سے کم قید کی سزا ہے:
پولیس نے احتجاج میں شامل طلباء اور منتظمین کو نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں انہیں تھانوں میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، پولیس نے احتیاطی کارروائی کے حصے کے طور پر کچھ مظاہرین کو 'وجہ بتاؤ' نوٹس جاری کیے ہیں۔ شیواجی پارک پولیس اسٹیشن کی معلومات کے مطابق، یہ نوٹس بی این ایس (بھارتیہ نیاے سنہتا) کی دفعہ 35(3) کے تحت دیے گئے ہیں۔ اس دفعہ کا اطلاق ان جرائم پر ہوتا ہے جن کی سزا سات سال سے کم قید ہے۔ ایسے معاملات میں ملزمان کو فوری گرفتاری کے بجائے تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق قانونی کارروائی جاری ہے۔ مظاہرین کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے پولیس کی اس کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے پرامن احتجاج کے حوالے سے ایسے نوٹس جاری کرنے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ اسے چیلنج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔
طلباء کے موبائل فون پر نوٹس:
پولیس نے ممبئی میں سڑکوں پر نکلنے والے طلباء کے موبائل فون پر واٹس ایپ کے ذریعے نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی طلباء اور والدین کو یہ نوٹس منگل کی صبح موصول ہونا شروع ہوئے، ان میں بے چینی دیکھی گئی۔ طلبہ تنظیموں نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ پولیس کی جانب سے نوجوانوں کی آواز کو دبانے اور انہیں دھمکانے کی کوشش ہے۔
طلباء کو پولیس کا انتباہ:
شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ممبئی پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو گھروں میں رہنے اور دوبارہ احتجاج میں حصہ لینے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پولیس نے انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے پر ایف آئی آر درج کی گئی تو ان کا تعلیمی کیریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور انہیں پاسپورٹ کی تصدیق اور دیگر انتظامی طریقہ کار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو- جن کی تفصیلات سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں- کو ان کے گھروں پر نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ احتجاج میں شامل نہ ہوں۔ طلباء نے الزام لگایا کہ کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ڈیٹا فراہم کریں یا اپنی 'لائیو لوکیشن' شیئر کریں۔
بدھ کے روز، امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف سی جے پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ممبئی میں متعدد مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔
پولیس کے مطابق، سینکڑوں مظاہرین چیمبور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر گارڈن میں پولیس کی بھاری تعیناتی کے درمیان جمع ہوئے۔ عینی شاہدین نے الزام لگایا کہ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا، ان میں سے کچھ کو پولیس کی گاڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے مقامی پولیس اسٹیشن لے گئے۔
چیمبور میں مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں تعلیمی نظام میں اصلاحات اور مبینہ پیپر لیک پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لینے کے بعد پولیس نے باقی ماندہ ہجوم کو احتجاجی مقام سے منتشر کردیا۔
دادر میں شیوسینا بھون کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔
کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے تمام احتجاجی مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔
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