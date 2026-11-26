تلنگانہ کے ویمنز کالج ہاسٹل میں سنسنی، باتھ روم سے نومولود کی لاش برآمد؛ تفتیش میں طالبہ نے سچائی کا اعتراف کر لیا
کالج میں داخلے کے وقت ہی وہ حاملہ تھی، تاہم اپنے حمل کو اپنی ہم جماعت طالبات اور دیگر سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھا۔
Published : November 26, 2026 at 11:49 AM IST
محبوب آباد (تلنگانہ): تلنگانہ کے ضلعی صدر مقام محبوب آباد میں واقع ایک سرکاری ویمنز ڈگری کالج کے ہاسٹل سے ایک انتہائی حساس اور چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ہاسٹل کے باتھ روم میں ایک 19 سالہ طالبہ نے بچے کو جنم دیا، تاہم نومولود کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے منظرِ عام پر آنے کے بعد کالج کیمپس اور مقامی انتظامیہ میں سنسنی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
چار ماہ قبل کالج میں داخلہ لیا تھا
اطلاعات کے مطابق، متاثرہ طالبہ بنیادی طور پر ضلع کھمم کی رہنے والی ہے۔ اس نے تقریباً چار ماہ قبل محبوب آباد ضلعی صدر مقام میں واقع اس ویمنز ڈگری کالج کے سالِ اول (فرسٹ ایئر) میں داخلہ لیا تھا اور تب سے وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کالج میں داخلہ لینے کے وقت سے ہی وہ حاملہ تھی، تاہم اس نے اپنے حمل کی بات کو اپنی ہم جماعت طالبات، اساتذہ اور ہاسٹل کے فلاحی افسران سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھا، جس کی وجہ سے کسی کو بھی اس بارے میں علم یا اندازہ تک نہیں ہو سکا۔
باتھ روم میں ملا نومولود، پوچھ گچھ میں کھلا راز
یہ واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا، جب ہاسٹل کی کچھ دیگر طالبات نے باتھ روم میں ایک مردہ نومولود بچے کو دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر طالبات خوفزدہ ہو گئیں اور انہوں نے فوری طور پر کالج کی پرنسپل کو اس کی اطلاع دی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کالج انتظامیہ اور اساتذہ نے فوراً داخلی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسی دوران، دو طالبات اپنے گھر جانے کی تیاری میں ہاسٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شک گزرنے پر جب اساتذہ نے ان دونوں سے پوچھ گچھ کی تو ان میں سے ایک طالبہ نے اعتراف کیا کہ اس نے ہی باتھ روم میں ایک لڑکے کو جنم دیا ہے، جو مردہ پیدا ہوا تھا۔
'زیرو ایف آئی آر' درج، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش روانہ
حقیقت سامنے آنے کے بعد کالج انتظامیہ نے بغیر کسی تاخیر کے طالبہ کے اہلِ خانہ، محکمۂ بہبودِ اطفال کے حکام اور مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور متعلقہ محکمے کے افسران موقع پر پہنچے اور طالبہ کا بیان ریکارڈ کیا۔ محبوب آباد کے سرکل انسپکٹر (سی آئی) رگھوپتی ریڈی نے بتایا کہ طالبہ کا بیان قلمبند کر کے 'زیرو ایف آئی آر' درج کر لی گئی ہے۔ مردہ نومولود کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔