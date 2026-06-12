آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کی ٹرین پر پتھراؤ، دو ملزمان گرفتار
پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کی شام تقریباً سات بجے اس وقت پیش آیا جب سوارن شتابدی ایکسپریس کانپور سے دہلی جا رہی تھی۔
Published : June 12, 2026 at 3:03 PM IST
فیروزآباد: اتر پردیش کے ضلع فیروزآباد میں آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کی موجودگی میں سوارن شتابدی ایکسپریس پر پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کی شام تقریباً سات بجے اس وقت پیش آیا جب سوارن شتابدی ایکسپریس کانپور سے دہلی جا رہی تھی۔ موہن بھاگوت ٹرین کے اے سی کوچ E-1 میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک پتھر کوچ پر آ لگا جس سے شیشے کی بیرونی تہہ ٹوٹ گئی، تاہم کوچ کے ڈبل گلاس ہونے کی وجہ سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔
آگرہ زون کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس سوویندر کمار بھگت نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تین مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی، جن میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔
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واقعہ کے بعد جی آر پی، آر پی ایف اور مقامی پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ سکیورٹی خدشات کے پیش نظر ٹرین کو راستے میں کہیں نہیں روکا گیا اور صرف ٹنڈلا جنکشن پر مکمل تلاشی کے بعد اسے دہلی روانہ کیا گیا۔ موہن بھاگوت اس وقت دہلی واپس جا رہے تھے جہاں وہ کانپور میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد لوٹ رہے تھے۔