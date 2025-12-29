سوتیلے باپ نے 13 سالہ بیٹی سے کی جنسی زیادتی، لڑکی نے ٹیچر کو سنائی آپبیتی، ماں نے درج کرائی ایف آئی آر

سوتیلے باپ نے 13 سالہ بیٹی سے کی جنسی زیادتی، لڑکی نے ٹیچر کو سنائی آپبیتی، ماں نے درج کرائی ایف آئی آر
سرکل آفیسر نے بتایا کہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عصمت دری کی۔
Published : December 29, 2025 at 8:51 PM IST
سنت کبیر نگر(اتر پردیش): سوتیلے باپ نے 13 سالہ بیٹی کی عصمت دری کی۔ لڑکی اسکول پہنچی اور ٹیچر کو اپنی آپبیتی سنائی۔ ٹیچر نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد یوپی پولیس میں کانسٹیبل ماں نے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو ایکٹ سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزم کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔
کوتوالی علاقے میں کرائے کے مکان میں رہنے والی ایک خاتون یوپی پولیس میں کانسٹیبل ہے۔ چند سال پہلے اس نے دوسری شادی کی۔ وہ اپنی 13 سالہ بیٹی اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بیٹی ایک پرائیویٹ سکول میں پانچویں جماعت میں پڑھتی ہے۔
سرکل آفیسر امیت کمار نے بتایا کہ 25 دسمبر کو لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عصمت دری کی۔ واقعہ کے بعد لڑکی خوفزدہ ہوگئی۔ سماجی بدنامی کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا۔
اس کے بعد لڑکی 27 دسمبر کو اسکول گئی۔ وہ وہاں بھی خاموش رہی۔ ٹیچر کے بار بار پوچھنے کے بعد، اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ اس کے بعد ٹیچر نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ ان کی ہدایت پر متاثرہ لڑکی کی والدہ کو بھی معاملے کی اطلاع دی گئی۔
جس کے بعد ماں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ اتوار کو پولیس نے ملزم کے خلاف پوکسو ایکٹ سمیت کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس ملزمان کی تلاش میں تھی۔ ملزم کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ سی او نے بتایا کہ متاثرہ کا قواعد کے مطابق طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور اس کی کونسلنگ کی جا رہی ہے۔
کئی ایسے واقعات پہلے بھی منظر عام پر آچکے ہیں جنہوں نے رشتوں کو شرمسار کر دیا ہے۔ لکھنؤ میں اگست میں ایک سوتیلے باپ نے اپنی دو نابالغ بیٹیوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا۔ بیٹیوں نے ماں سے شکایت کی تو انہیں مارا پیٹا گیا۔ سوتیلا باپ چھ ماہ سے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ متاثرہ بہنوں نے 1090 پر کال کر کے اپنی تکلیف بیان کی۔ جس کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔