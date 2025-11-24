دہلی وقف بورڈ میں بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں امانت اللہ خان کے خلاف مقدمے میں دو گواہوں کے بیانات درج
سی بی آئی کے بعد ای ڈی نے بھی دہلی وقف بورڈ کیس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
Published : November 24, 2025 at 10:22 PM IST
نئی دہلی: دہلی وقف بورڈ کی بھرتی میں بے قاعدگیوں کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف دائر مقدمے میں آج دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں استغاثہ کے دو گواہوں کے بیانات درج کیے گئے۔ خصوصی جج دگ وجے سنگھ نے اگلی سماعت 28 نومبر کو مقرر کی۔
استغاثہ کے دو گواہ ایس پی مینا اور محمد عمران نے آج اپنے بیانات قلمبند کرائے۔ ملزمان کے وکلاء نے دونوں گواہوں پر جرح کی۔ عدالت نے 28 جولائی کو امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف الزامات طے کیے تھے۔
دہلی وقف بورڈ گھوٹالہ: جن ملزمان کے خلاف عدالت نے الزامات عائد کرنے کا حکم دیا ان میں دہلی وقف بورڈ کے اس وقت کے سی ای او محبوب عالم، حامد اختر، کفایت اللہ خان، رفی شان خان، عمران علی، محمد ابرار، عاقب جاوید، اظہر خان، ذاکر خان، اور عبدالمنار شامل ہیں۔ عدالت نے یکم مارچ 2023 کو تمام ملزمان کی ضمانت منظور کی، 3 نومبر 2022 کو عدالت نے ملزمان کے خلاف دائر چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ عدالت نے ان ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 120B اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 13(2) اور 13(1)(d) کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔
ای ڈی فائل چارج شیٹ: اس معاملے میں 23 نومبر 2016 کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد سی بی آئی نے 21 اگست 2022 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امانت اللہ خان نے یہ تقرریاں کرنے کے لیے محبوب عالم اور دیگر ملزمان کے ساتھ سازش کی، جو وقف بورڈ کے اندر مختلف عہدوں پر تعینات تھے۔ چارج شیٹ کے مطابق یہ تقرریاں صوابدیدی تھیں اور امانت اللہ خان اور محبوب عالم نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا۔
سی بی آئی کے بعد ای ڈی نے بھی دہلی وقف بورڈ کیس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ عدالت نے ای ڈی کی چارج شیٹ کا نوٹس لیا ہے۔ ای ڈی نے 9 جنوری 2024 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ ای ڈی نے تقریباً 5000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں جاوید امام صدیقی، داؤد ناصر، کوثر امام صدیقی، اور ذیشان حیدر کو ملزم نامزد کیا ہے۔ ای ڈی نے پارٹنرشپ فرم اسکائی پاور کو بھی ملزم نامزد کیا ہے۔