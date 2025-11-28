دہلی وقف بورڈ میں بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کے معاملے میں ایک اور گواہ کا بیان ریکارڈ
دہلی وقف بورڈ بھرتی معاملہ: امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف درج مقدمے میں گواہ کا بیان ریکارڈ۔
Published : November 28, 2025 at 10:23 PM IST
نئی دہلی: جمعہ کے روز استغاثہ نے دہلی کے راؤس ایونیو کورٹ میں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف دائر دہلی وقف بورڈ بھرتی کیس میں ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کیا۔ خصوصی جج دگ وجے سنگھ نے اگلی سماعت 3 دسمبر کو مقرر کی۔ استغاثہ نے گواہ پریمراج کوشک کا بیان ریکارڈ کیا۔ ملزم نے پریم راج کوشک سے جزوی طور پر جرح کی۔ کوشک کا بیان صبح 10:00 بجے سے دوپہر 1:15 بجے تک جاری رہا۔ کوشک نے پھر عدالت کو بتایا کہ انہیں دوپہر کے کھانے کے بعد پہلے سے طے شدہ کاروبار کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس کے بعد عدالت نے کوشک کو 3 دسمبر کو جرح کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیا۔
دہلی وقف بورڈ گھوٹالہ
اس سے قبل 24 نومبر کو استغاثہ کے دو گواہ ایس پی مینا اور محمد عمران نے اپنے بیانات قلمبند کرائے تھے۔ 28 جولائی کو عدالت نے امانت اللہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کی۔ جن ملزمان کے خلاف عدالت نے الزامات عائد کرنے کا حکم دیا ان میں دہلی وقف بورڈ کے اس وقت کے سی ای او محبوب عالم، حامد اختر، کفایت اللہ خان، رفیوشن خان، عمران علی، محمد ابرار، عاقب جاوید، اظہر خان، ذاکر خان اور عبدالمنار شامل ہیں۔ عدالت نے یکم مارچ 2023 کو تمام ملزمان کی ضمانت منظور کی، 3 نومبر 2022 کو عدالت نے ملزمان کے خلاف دائر چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔ عدالت نے ان ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 120B اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 13(2) اور 13(1)(d) کے تحت الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔
سی بی آئی نے اگست 2022 میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔
اس معاملے میں 23 نومبر 2016 کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد سی بی آئی نے 21 اگست 2022 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امانت اللہ خان نے یہ تقرریاں کرنے کے لیے محبوب عالم اور دیگر ملزمان کے ساتھ سازش کی، جو وقف بورڈ کے اندر مختلف عہدوں پر تعینات تھے۔ چارج شیٹ کے مطابق یہ تقرریاں صوابدیدی تھیں اور امانت اللہ خان اور محبوب عالم نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا۔
ای ڈی نے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔
سی بی آئی کے بعد ای ڈی نے بھی دہلی وقف بورڈ کیس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ عدالت نے ای ڈی کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا ہے۔ ای ڈی نے 9 جنوری 2024 کو چارج شیٹ داخل کی تھی۔ تقریباً 5,000 صفحات کی چارج شیٹ میں نامزد ملزمان میں جاوید امام صدیقی، داؤد ناصر، کوثر امام صدیقی، اور ذیشان حیدر شامل ہیں۔ ای ڈی نے پارٹنرشپ فرم اسکائی پاور کو بھی ملزم نامزد کیا ہے۔