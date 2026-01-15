حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہو رہی؟ حکومت چینی مانجھا کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگائے: الہٰ آباد ہائی کورٹ
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے جونپور کے لوگوں کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی۔
Published : January 15, 2026 at 7:00 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو چینی مانجھا کی تیاری اور فروخت پر سختی سے پابندی لگانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ چیف جسٹس ارون بھسالی اور جسٹس کشتیج شیلیندر کی ڈویژن بنچ نے یہ حکم جونپور کے وکیل ہمانشو سریواستو اور دو دیگر کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ چینی مانجھے پر پابندی کے 2015 کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا، درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں۔ یہ عرضی جونپور میں چینی مانجھا کے واقعات کے جواب میں دائر کی گئی تھی۔
چینی مانجھے پر مکمل پابندی حکومت کی ذمہ داری
ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ جونپور سمیت ریاست بھر میں چینی مانجھے کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کرے۔ ہائی کورٹ نے پہلے بھی ایسا حکم جاری کیا تھا اور ریاستی حکومت پچھلے حکم کی تعمیل کرنے کی پابند ہے۔ جب بھی پتنگ بازی عروج پر ہوتی ہے تو یہ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چینی مانجھے کی تیاری، استعمال اور فروخت پر مکمل پابندی عائد کرے کیونکہ اس سے انسانوں اور پرندوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔
مانجھے میں جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنے کی صلاحیت
درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈووکیٹ شیوا پریا پرساد نے کہا کہ چینی مانجھا بنانے میں استعمال ہونے والا مواد، جیسے دھاگہ، شیشے کا پاؤڈر اور گوند، اسے استرا بلیڈ کی طرح تیز بناتا ہے، جو جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ لباس پہننے پر بھی یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی، جانوروں اور پرندوں کی زندگیوں کو مسلسل خطرہ لاحق ہے اور لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ مانجھا جان لیوا ہے۔
مانجھے سے گلا کٹنے سے کئی لوگوں کی موت
سندیپ تیواری، جو اسکول سے واپس آرہے تھے، شاستری پل پر چینی مانجھا کے ذریعہ گلا کٹنے کے بعد ان کی موت ہوگئی۔ 19 نومبر 2015 کو ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی عرضی کے جواب میں ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ وہ تمام ضلع کلکٹروں کو چینی مانجھا پر مکمل پابندی عائد کرنے کی ہدایت کرے، لیکن حکم کے باوجود ضلع میں اس کی فروخت اور استعمال جاری رہا۔ ٹیچر کے علاوہ اتم دوبے کی بھی چینی مانجھا سے گلا کٹنے کے بعد موت ہو گئی، اس طرح کئی دیگر واقعات ہیں جس میں گلا کٹنے سے لوگوں کی موت ہوگئی۔