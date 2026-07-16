پوری رتھ یاترا کے دوران بھگدڑ: دو ہلاک، 120 سے زائد عقیدت مند اسپتال منتقل
واقعہ اس وقت پیش آیا جب جگن ناتھ، بل بھدر اور سبھدرا کے رتھوں کے درشن کے لیے لاکھوں افراد ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے۔
Published : July 16, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 5:41 PM IST
بھونیشور / پوری : اڈیشہ کے شہر پوری میں منعقد ہونے والی سالانہ جگن ناتھ رتھ یاترا کے دوران بھگدڑ جیسے حالات کے بعد 2 افراد ہلاک اور ایک سو سے زائد عقیدت مند زخمی ہوگئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں داخل کرائے گئے۔ لاکھوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں اچانک بڑھتے ہوئے ہجوم اور شدید گرمی کے باعث کئی افراد بے ہوش ہوگئے، جبکہ متعدد افراد کو سانس لینے میں دشواری، گھبراہٹ اور جسمانی چوٹیں آئیں۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بل بھدر اور دیوی سبھدرا کے عظیم الشان رتھوں کے درشن کے لیے لاکھوں افراد ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ایک مقام پر شدید بھیڑ کے باعث دھکم پیل کی کیفیت پیدا ہوگئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زمین پر گر گئے جبکہ متعدد خواتین، بزرگ اور بچے ہجوم میں پھنس گئے۔ پولیس، رضاکاروں اور امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور ایمبولینسوں کے ذریعے مختلف اسپتالوں میں پہنچایا۔
طبی حکام نے بتایا کہ زخمیوں اور متاثرہ افراد کو پوری ضلع ہیڈکوارٹر اسپتال سمیت دیگر طبی مراکز میں داخل کیا گیا، جہاں بیشتر افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا، تاہم چند افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں خصوصی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر متاثرین کو گرمی، گھٹن، ہجوم کے دباؤ اور معمولی جسمانی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔
رتھ یاترا کے پیش نظر ریاستی حکومت نے پہلے ہی سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری، خصوصی ایمرجنسی ٹیمیں، طبی کیمپ، ایمبولینسیں، سی سی ٹی وی نگرانی، ڈرون کیمرے اور ہجوم پر نظر رکھنے کے لیے جدید نظام تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ایک مقام پر اچانک بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے صورت حال قابو سے باہر ہوتی دکھائی دی۔
عینی شاہدین کے مطابق جیسے ہی رتھ آگے بڑھا، ہزاروں افراد ایک ساتھ قریب جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران کئی لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور چند افراد گرنے کے بعد دوسروں کے قدموں تلے آتے آتے بچ گئے۔ پولیس اور رضاکاروں نے فوری طور پر انسانی زنجیر بنا کر بھیڑ کو منتشر کیا اور صورتحال پر قابو پایا۔ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور پولیس و انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ مذہبی تقریب پرامن اور محفوظ طریقے سے جاری رہ سکے۔
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جگن ناتھ رتھ یاترا دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات میں شمار ہوتی ہے، جس میں ہر سال ملک اور بیرونِ ملک سے لاکھوں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ اس سال بھی پوری کی گرینڈ روڈ پر عقیدت مندوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا، جس کے باعث سکیورٹی اداروں کو ہجوم پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا پڑیں۔