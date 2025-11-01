ETV Bharat / state

آندھراپردیش کے وینکٹیشور سوامی مندر میں بھگدڑ، دس افراد ہلاک، کئی زخمی

کاسی بوگا وینکٹیشوارا سوامی مندر میں بھگدڑ مچنے سے دس افراد ہلاک ہوگئے ہیں، جب کہ متعدد شدید زخمی ہیں۔

کاسی بگا وینکٹیشوارا سوامی مندر میں بھگدڑ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 3:08 PM IST

سریکاکولم ضلع، آندھراپردیش: کاشی بوگا وینکٹیشور سوامی مندر میں بھگدڑ مچنے سے کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ضلع سریکاکولم کے کاسی بوگا میں وینکٹیشور سوامی مندر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس واقعے میں دس افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 8 خواتین اور ایک لڑکا بھی شامل ہے۔ مرنے والوں کی شناخت پشودمی، وائی چنممی، آر وجیا، ایم نیلمما، ڈی راجیشوری اور سی ایچ کے طور پر کی گئی ہے۔ کئی دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کارتیکا ایکادشی کے موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مندر میں جمع تھی۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے بھگدڑ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

مزید پانچ عقیدت مند بیہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے والے پانچوں کو کاسی بگا کے ایک اسپتال لے جایا گیا۔ ایکادشی کے موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند وجے وینکٹیشورا سوامی مندر، جسے چائنا تروپتی بھی کہا جاتا ہے، پہنچے تھے۔ اس وقت جائے وقوعہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔

کاسی بگا وینکٹیشوارا سوامی مندر میں بھگدڑ (ETV Bharat)

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں عقیدت مند اکادشی کے لیے مندر میں جمع تھے۔ عقیدت مندوں کی بڑی بھیڑ نے اچانک بھگدڑ مچادی جس کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہوگئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔

چندرا بابو نے صدمہ کا اظہار کیا

ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے واقعہ پر ردعمل ظاہر کیا۔ سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے اس واقعہ کو ’’انتہائی دل دہلا دینے والا‘‘ قرار دیا اور عہدیداروں کو زخمیوں کے فوری اور مناسب علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کاشی بگا بھگدڑ کا واقعہ پریشان کن ہے اور اس ناخوشگوار واقعہ میں عقیدت مندوں کی موت انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ نے زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ جائے حادثہ پر جائیں اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔

آندھرا پردیش کے سی ایم چندرا بابو نائیڈو کا ٹویٹ (چندرا بابو نائیڈو کے ٹویٹر سے)

ریاست کے وزیر زراعت کے اتچنائیڈو فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے۔ انہوں نے مندر کے عہدیداروں سے واقعہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بات کی۔ جائے وقوعہ پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔

آندھرا پردیش کے گورنر ایس عبدالنذیر کا تعزیت کا اظہار

آندھرا پردیش کے گورنر ایس عبدالنذیر نے سریکاکولم ضلع کے کاسی بوگا میں واقع سری وینکٹیشور سوامی مندر میں یاتریوں کے بھاری رش کی وجہ سے بھگدڑ میں دس یاتریوں کی موت پر دکھ اور گہرے رنج کا اظہار کیا۔

صدمے میں وزیر لوکیش

وزیر لوکیش کاشی بگا بھگدڑ کے واقعے پر گہرا صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ بہت سے عقیدت مندوں کی موت ہوگئی۔ انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے گہرے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کر رہی ہے۔ بعد میں، انہوں نے وزیر اتچنائیڈو اور ایم ایل اے گوتھو سریشا سے اس واقعہ کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکام کو متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔

ہوم منسٹر انیتا کو صدمہ

وزیر داخلہ انیتا نے کاشی بگا واقعہ پر صدمے کا اظہار کیا۔ انیتھا نے اس واقعہ کے بارے میں ایس پی اور سینئر پولیس حکام سے بات کی اور واقعہ کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں۔ انہوں نے زخمیوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا

"ہر ہفتے 1500 سے 2000 عقیدت مند درشن کے لیے آتے ہیں۔ مندر پہلی منزل پر ہے۔ 20 سیڑھیاں چڑھتے ہی ریلنگ ٹوٹ گئی۔ ریلنگ ٹوٹتے ہی لوگ ایک دوسرے پر گرے اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ افسوسناک ہے کہ بھگدڑ میں خواتین عقیدت مندوں کی موت ہوگئی۔ ہم نے واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔" ایسا لگتا ہے کہ زخمیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔":-انیتا، وزیر داخلہ

کیا ہیں مندر کی خصوصیات؟

مندر کی تعمیر چار سال قبل وینکٹیشور سوامی مندر کے ٹرسٹی ہریموکند پانڈا نے شروع کی تھی۔ نئے تعمیر شدہ مندر میں مئی سے درشن جاری ہیں۔ ہریموکنڈ پانڈا نے یہ مندر تقریباً 12 ایکڑ کی اپنی زمین پر بنایا تھا۔ یہ مندر تقریباً 10 سے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ ہر ہفتہ کو وینکٹیشور سوامی مندر میں بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔

کئی وزراء نے غم کا اظہار کیا

وزراء انم راما نارائن ریڈی، انگانی ستیہ پرساد اور ٹی جی بھرتھ نے کاشی بگا بھگدڑ کے واقعہ پر صدمے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو بہتر علاج فراہم کیا جائے۔

راحت کی کوششیں زوروں پر

وزراء اتچینایڈو اور کونڈاپلی سری نواس جائے وقوعہ پر ذاتی طور پر امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔

Last Updated : November 1, 2025 at 3:08 PM IST

