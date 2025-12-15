ایم کے اسٹالن نے امت شاہ کو کیا چیلنج، کہا: 'تکبر' کے سامنے نہیں جھکے گا تمل ناڈو
چیف منسٹر اسٹالن نے کہا، صرف امت شاہ ہی نہیں بلکہ RSS کی پوری بٹالین بھی تمل ناڈو کو انتخابی طور پر متاثر نہیں کرسکتی۔
Published : December 15, 2025 at 11:02 AM IST
تروانامالائی (تمل ناڈو): بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ نہ صرف مرکزی وزیر امت شاہ بلکہ آر ایس ایس کی پوری بٹالین بھی انتخابی طور پر تمل ناڈو پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی اور یہ کہ ڈی ایم کے، بھگوا پارٹی کو شکست دے کر جیت کر ابھرے گی۔
ڈی ایم کے یوتھ ونگ (نارتھ زون) کے عہدیداروں کی میٹنگ میں اسٹالن نے کئی دہائیوں میں پارٹی کے یوتھ ونگ کی ترقی اور ترقی کے پیچھے خود سمیت لیڈروں کی محنت اور کوششوں کو یاد کیا۔
وہ جھوٹ اور "ہتک آمیز اور پسماندہ خیالات" پھیلا رہے
یہ الزام لگاتے ہوئے کہ 2024 میں مرکز میں بی جے پی کی تیسری مدت جیتنے کے بعد دائیں بازو کی تنظیمیں تیزی سے سرگرم ہو رہی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جھوٹ اور "ہتک آمیز اور پسماندہ خیالات" پھیلا رہے ہیں اور اس رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پارٹی کو ایک بھرپور مہم شروع کرنی چاہیے اور اپنے اصولوں کو پھیلانا چاہیے۔
سی ایم نے کہا: "ہمارا فرض صرف تمل ناڈو اور تمل زبان کی حفاظت کرنا نہیں ہے؛ ہمارا فرض پورے ہندوستان اور اس کی تکثیریت کی حفاظت کرنا ہے۔ ڈی ایم کے واحد ریاستی پارٹی ہے جو پورے ہندوستان میں بی جے پی کے خلاف نظریاتی طور پر لڑ رہی ہے۔ وہ (بی جے پی) اکیلے تمل ناڈو میں کامیاب نہیں ہوسکتی ہے۔"
مزید برآں، ڈی ایم کے صدر نے کہا کہ ایسے حالات کی وجہ سے ہی امت شاہ جیسے بی جے پی لیڈر ڈی ایم کے سے ناراض تھے۔ حال ہی میں، سی ایم نے کہا، امت شاہ نے کہا تھا کہ بہار میں جیت کے بعد بی جے پی کا اگلا ہدف تمل ناڈو ہے۔
اسٹالن نے کہا: "صرف آپ (امت شاہ) ہی نہیں، اگر آپ پوری سنگھی بٹالین (آر ایس ایس کے جوانوں) کو بھی لے آئیں، تو آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے (اثرانداز ہو کر الیکشن جیتیں)۔ یہ تمل ناڈو ہے۔ آپ ہمارے کردار کو نہیں سمجھتے۔"
کئی سال پیچھے لے جانے کی کوشش
چیف منسٹر نے کہا، "تمل ناڈو صرف محبت کو قبول کرتا ہے اور تکبر کے آگے نہیں جھکتا اور اس کے بجائے، ریاست اس کی مزاحمت کرے گی،" اصرار کرتے ہوئے کہ ڈی ایم کے، (بی جے پی کو شکست دے کر) جیت جائے گی۔
ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا وہ 50 سال آگے بڑھیں گے یا خود کو ان لوگوں سے متاثر ہونے دیں گے جو انہیں کئی سال پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
"دراوڑی ماڈل گورنمنٹ ورژن 2.0"
انہوں نے زور دے کر کہا، "عوام کا اس سوال کا جواب دراوڑی ماڈل گورنمنٹ ورژن 2.0 ہوگا،" اور کیڈر سے اپیل کی کہ وہ 2026 کے اسمبلی انتخابات میں ایک بڑی جیت کے اس مقصد کے لیے سخت محنت کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کا مستقبل ڈی ایم کے کے مستقبل میں مضمر ہے۔
نوجوان لیڈروں کے ذریعہ ڈی ایم کے کی تشکیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے کہا کہ ڈی ایم کے، کے بانی سی این 1949 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اننادورائی کی عمر صرف 40 سال تھی۔
ڈی ایم کے ایک "فائر برانڈ" بنی
اس وقت، بہت سے دوسرے جو بعد میں سرکردہ رہنما بنے، بہت کم عمر تھے۔ پارٹی کے آنجہانی سرپرست، ایم کروناندھی، صرف 25 سال کے تھے۔ وہ "آگ" جیسی توانائی سے بھرے ہوئے تھے اور ڈی ایم کے اپنے نظریے سے وابستگی اور مؤثر مہم کے ذریعے ایک "فائر برانڈ" بن گئی۔
ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ چائے کی دکانوں جیسی جگہوں پر، جہاں بڑی تعداد میں ہجوم جمع ہوتا ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور گھر گھر مہم چلانا، خاص طور پر اس کی بنیاد کے بعد ابتدائی دہائیوں میں پارٹی کے کام کا خاکہ، انتخابی مہم کی حکمت عملیوں میں سے ایک تھی۔
یوتھ ونگ کی اینٹ سے اینٹ بنانے کی ذمہ داری
20 جولائی 1980 کو مدورائی میں کروناندھی کے ذریعہ شروع کی گئی یوتھ ونگ کی اینٹ اینٹ کرکے بنانے کے لیے اپنے سمیت لیڈروں کے کام کو یاد کرتے ہوئے، اسٹالن نے کہا کہ یہ ذمہ داری اُدے ندھی کو دی گئی تھی، جو پارٹی کے یوتھ ونگ سکریٹری اور نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے اپنے بیٹے اُدے ندھی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ نظریہ کے بارے میں اپنی سمجھ اور اس پر عمل کرنے میں بہت مضبوط ہیں۔ اس کی وجہ سے مخالفین یہ کہنے لگے کہ ڈی ایم کے یوتھ ونگ کے سربراہ ’’سب سے خطرناک‘‘ ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اُدے ندھی نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے اور وہ مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "سب سے پہلے، انہوں نے یوتھ ونگ کو مضبوط کرنے میں لاکھوں نوجوانوں کو شامل کیا اور پارٹی کے نظریے کے بارے میں ان کی سمجھ کو مضبوط کرنے کے لیے خصوصی میٹنگیں کیں۔"
"یہ ایک سیاست دان کی خوبی"
ڈی ایم کے کے سربراہ نے اُدے ندھی کی مختلف کوششوں پر بھی روشنی ڈالی، جس میں "پہلے بیچ میں 200 نئے مقررین کو تربیت دینا،" نالج کارنیول (آریو تھیروویزہ) کا انعقاد اور نوجوانوں کو نظریہ کو بہتر طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نئی کتابوں کی اشاعت کے لیے ایک پبلی کیشن ہاؤس شروع کرنا شامل ہے۔ انہوں نے اُدے ندھی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، "یہ ایک سیاست دان کی خوبی ہے۔"
اسٹالن نے کہا، "آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ہماری میراث لوگوں تک لے جانا چاہیے۔" انہوں نے یوتھ ونگ کے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام تک پہنچ کر عوام کی فلاح و بہبود اور ریاست کی ترقی کے لیے حکومت کے ٹھوس کاموں سے آگاہ کریں۔