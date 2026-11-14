اتراکھنڈ میں ایس ایس آر کا آغاز، فہرست سے نکالے گئے آٹھ لاکھ ووٹرز کو دوبارہ اندراج کا موقع
اتراکھنڈ میں ایس آئی آر کے بعد اب انتخابی فہرستوں کی ایک ماہ طویل خصوصی سرسری نظرثانی (ایس ایس آر) کا آغاز کیا گیا ہے۔
Published : November 14, 2026 at 9:30 AM IST
دہرہ دون: اتراکھنڈ میں 2027 کے اسمبلی انتخابات سے قبل خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) مہم کے دوران جن آٹھ لاکھ سے زائد افراد کے نام انتخابی فہرستوں سے خارج کر دیے گئے تھے، وہ اب دوبارہ شمولیت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اہل ووٹرز کو انتخابی فہرستوں میں اپنے نام درج کرانے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کے لیے ریاست میں خصوصی سرسری نظرثانی (ایس ایس آر) کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ایس ایس آر مہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے کہ آئندہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں کوئی بھی اہل شخص حقِ رائے دہی سے محروم نہ رہے۔
اتراکھنڈ میں ایس ایس آر مہم کی تفصیلات
انتخابی فہرستوں پر نظرثانی کی اس ایک ماہ طویل مہم کا آغاز جمعرات کو مسودہ انتخابی فہرست (ڈرافٹ رول) کی اشاعت کے ساتھ ہوا۔ چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق عوام 11 دسمبر 2026 تک اپنے دعوے اور اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں۔ اس مدت کے دوران متاثرہ افراد انتخابی فہرست میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے 'فارم 6' اور کسی نام کے اخراج کی درخواست دینے کے لیے 'فارم 7' پُر کر سکتے ہیں۔
الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ای آر او) کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام دعوؤں اور اعتراضات کو 28 دسمبر کی مقررہ آخری تاریخ تک نمٹا دیں۔ اس کے بعد حتمی انتخابی فہرست چار جنوری 2027 کو شائع کی جائے گی، جو آئندہ اسمبلی انتخابات کی بنیاد بنے گی۔
اتراکھنڈ میں ووٹرز کے اعداد و شمار
چیف الیکٹورل آفیسر (CEO) کے دفتر سے 12 نومبر کو جاری کردہ مسودہ انتخابی فہرست (ڈرافٹ رول) کے مطابق، اتراکھنڈ میں کل ووٹرز کی تعداد 72,78,035 (72.78 لاکھ) ہے، جن میں 34,84,447 خواتین ووٹرز، 37,93,373 مرد ووٹرز اور 215 خواجہ سرا (تھرڈ جینڈر) ووٹرز شامل ہیں۔
تین اکتوبر 2026 کو شائع ہونے والی انتخابی فہرست کے مطابق ریاست میں ووٹرز کی کل تعداد 71,58,949 تھی۔ اس کے بعد چار اکتوبر سے 31 اکتوبر 2026 تک چلائی گئی ایس آئی آر کے دوران فارم 6 کے ذریعے 1,25,216 نئے ووٹرز کا اندراج کیا گیا، جبکہ فارم 7 کے ذریعے 6,130 ووٹرز کے نام خارج کیے گئے۔ نتیجتاً اس نظرثانی مہم کے بعد انتخابی فہرست میں 1,19,086 ووٹرز کا خالص اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں 86,028 'سروس ووٹرز' بھی ہیں، جن میں 83,352 مرد اور 2,676 خواتین شامل ہیں۔
خصوصی سرسری نظرثانی (ایس ایس آر) سے ایک اور موقع
ایس ایس آر مہم کے دوران کوئی بھی اہل ووٹر انتخابی فہرست میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ نظرثانی کے عمل کے دوران انتخابی فہرست سے 8,00,000 (8 لاکھ) سے زائد نام خارج کیے گئے تھے، تاہم الیکشن کمیشن نے ان اخراجات کی مختلف وجوہات بیان کی تھیں۔
اہل ووٹرز اب جاری مہم کے دوران اپنے نام شامل کرانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جن افراد کے نام سال 2003 کی انتخابی فہرست سے مطابقت (میپنگ) نہ ہونے کی وجہ سے خارج کر دیے گئے تھے، وہ بھی درست دستاویزات جمع کرا کے شمولیت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ حکام کے مطابق مزید برآں وہ نوجوان بھی ووٹر رجسٹریشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جو یکم جنوری 2027 تک 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔
پولنگ بوتھس کی تنظیمِ نو
مسودہ انتخابی فہرست (ڈرافٹ رول) کی بنیاد پر ریاست بھر میں پولنگ بوتھس کی تنظیمِ نو کی گئی ہے، جس کے بعد پولنگ بوتھس کی کل تعداد 12,498 ہو گئی ہے۔ تین اکتوبر 2026 کو شائع ہونے والی انتخابی فہرست کے مطابق ریاست میں 12,543 پولنگ بوتھس تھے، جب کہ تنظیمِ نو کے دوران 29 نئے بوتھس کا اضافہ کیا گیا اور 74 دیگر بوتھس کو آپس میں ضم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں پولنگ بوتھس کی تعداد میں مجموعی طور پر 45 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ چار جنوری کو حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت تک ریاست میں پولنگ بوتھس کی کل تعداد میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے۔
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اتراکھنڈ کے ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) وجے کمار جوگڈانڈے نے بتایا کہ ریاست کی مسودہ انتخابی فہرست الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ (www.voter.eci.gov.in) اور چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کی ویب سائٹ (www.ceo.uk.gov.in) پر اپ لوڈ کر دی گئی ہے۔ ووٹرز انتخابی فہرست میں اپنے نام چیک کرنے کے لیے ان سرکاری ویب سائٹس پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اجلاس کے دوران تسلیم شدہ قومی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مسودہ انتخابی فہرست کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔
جوگڈانڈے نے کہا کہ "مسودہ انتخابی فہرست کی اشاعت کے بعد وہ افراد جو یکم جنوری 2027 تک 18 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے، یا وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے انتخابی فہرست میں شامل نہیں ہو سکے تھے، فارم 6 پُر کر کے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ عمل اپنے متعلقہ بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) کے ذریعے آف لائن یا ای سی آئی 'نیٹ' ایپ کے ذریعے آن لائن مکمل کیا جا سکتا ہے۔"
عہدیدار نے مزید کہا کہ "جاری ایس ایس آر (ایس ایس آر) مہم کے تحت دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کی مدت 12 نومبر سے 11 دسمبر تک مقرر کی گئی ہے۔ مزید برآں ان دعوؤں اور اعتراضات پر سماعت 28 دسمبر 2026 تک کی جائے گی، جبکہ حتمی انتخابی فہرست 4 جنوری 2027 کو شائع کر دی جائے گی۔"
آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں پوچھے جانے پر جوگڈانڈے نے بتایا کہ تمام ای وی ایمز اور وی وی پیٹس کی ابتدائی سطح کی جانچ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ "اس کے علاوہ انتخابی ڈیوٹی کے لیے عملے کا ڈیٹا بیس ضلع سطح پر مرتب کیا جا رہا ہے۔ موجودہ 12,498 پولنگ بوتھس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کی حساسیت کا جائزہ لینے کا کام بھی اس وقت ضلع سطح پر جاری ہے۔ سیکٹر آفیسرز کی تقرری اور تربیتی پروگراموں کے شیڈول بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔"
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