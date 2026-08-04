ارریہ: نیپال کے راستے بھارت میں گھسنے والے دو مبینہ بنگلہ دیشی شہری گرفتار
بھارت-نیپال سرحد پر ایس ایس بی نے دو مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں کو پکڑ لیا ہے جس کے پاس پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے۔
Published : August 4, 2026 at 11:43 AM IST
ارریہ: بھارت-نیپال سرحد پر تعینات سشستر سیما بل (ایس ایس بی) کے جوانوں نے نیپال کے راستے بغیر کسی قانونی دستاویز کے بھارتی حدود میں داخل ہونے والے دو مبینہ بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں کو ضروری پوچھ گچھ کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے سون مونی گودام تھانے کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
نیپال کی طرف سے دراندازی کی کوشش
جانکاری کے مطابق، ایس ایس بی کی بی-کمپنی کے 'عام گاچھی ڈوبا ٹولا' بارڈر آؤٹ پوسٹ کے جوان معمول کی گشت پر تھے۔ اسی دوران سون مونی گودام کے علاقے میں نیپال کی جانب سے دو مشکوک افراد کو بھارتی سرحد کے اندر تقریباً 20 میٹر تک آتے دیکھا گیا۔ جوانوں نے فوری طور پر دونوں کو روکا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔
'ملزمین کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں'
پوچھ گچھ کے دوران دونوں نے اپنی شناخت بنگلہ دیش کے ضلع چاند پور کے کچوا (بٹارا) کے رہائشی 22 سالہ زاہد حسین جہاد ولد جامد حسین ملا اور 43 سالہ رحمت علی ولد عبدالباری کے طور پر بتائی۔ تلاشی اور جانچ کے دوران ان کے پاس بھارت میں داخلے کے لیے کوئی بھی قانونی پاسپورٹ یا ویزا نہیں ملا۔
سیلی گوڑی کوریڈور سے تھی واپسی کی تیاری
ابتدائی پوچھ گچھ میں دونوں نے بتایا کہ وہ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو سے بھارت میں داخل ہوئے تھے اور مغربی بنگال کے سیلی گوڑی کوریڈور سے ہوتے ہوئے آسام-بنگلہ دیش سرحد کے راستے اپنے ملک واپس لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔
حکام کا بیان
ارریہ کے ایس ڈی پی او سشیل کمار نے دونوں بنگلہ دیشی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے اور معاملے کے تمام پہلوؤں کی سنجیدگی سے جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی 56 ویں بٹالین کی عام گاچھی بی او پی کے جوانوں نے انجام دی۔
"دو بنگلہ دیشی شہریوں کو پکڑا گیا ہے، فی الحال ان سے تفصیلی پوچھ گچھ جاری ہے۔ معاملے کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور و خوض اور جانچ کی جا رہی ہے۔"— سشیل کمار، ایس ڈی پی او، ارریہ
دونوں کو حراست میں لے لیا گیا
جانکاری کے مطابق، دونوں نوجوان ارریہ کے نیپال بارڈر پر واقع ڈوبا ٹولا راستے سے بھارتی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ سرحد پر نگرانی کرنے والے ایس ایس بی کے جوانوں نے انہیں روک کر پوچھ گچھ کی۔ تلاشی کے دوران ان کے پاس بھارت میں داخلے کے لیے کوئی قانونی دستاویز نہیں ملی، جس کے بعد دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔
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