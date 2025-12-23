پانچ سالہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی: سرینگر POCSOکورٹ سنائی 12 سال قید با مشقت کی سزا
کورٹ کے مطابق جنسی زیادتی کے مرتکب شہری کے ماضی اور دیگر پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ’کم سے کم‘ سزا سنائی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 23, 2025 at 5:40 PM IST
سرینگر: POCSO کیسز کی فاسٹ ٹریک عدالت نے پانچ سالہ بچے کے ساتھ غیر فطری (جنسی) زیادتی کے ملزم نذیر احمد دوئی نامی ایک شہری کو مجرم قرار دیتے ہوئے 12 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی۔ سزا سناتے ہوئے عدالت نے نوٹ کیا کہ اس معاملے میں سنائی گئی کم از کم سزا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی۔
سرینگر کے مضافاتی علاقہ ہارون کے پولیس اسٹیشن کی FIR 45/2018 کے اس کیس میں ملزم پر POCSO ایکٹ کی دفعہ 5(m)، 5(n) کے ساتھ ساتھ 6 اور RPC کی 377 کے تحت سنگین جنسی زیادتی کا الزام ثابت ہوا۔ عدالت نے استغاثہ اور دفاع دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ ’’ملزم کا غریب پس منظر، روزگار کا واحد ذریعہ ہونا اور چار چھوٹے بچوں کا والد ہونا، سزا میں رعایت کا باعث بنا۔‘‘
عدالت نے نوٹ کیا کہ ’’متاثرہ بچہ حادثے کے وقت صرف پانچ برس کا تھا اور کورٹ میں دوران سماعت اس نے صرف ’’غلط کام‘‘ اور ’’بدتمیزی‘‘ جیسے عام الفاظ ہی استعمال کیے، تاہم وہ تفصیلی بیان نہ دے سکا۔‘‘
استغاثہ نے متاثرہ کے 12 سال سے کم عمر ہونے اور اس نفسیاتی صدمے کو زندگی بھر جھیلنے کا حوالہ دیتے ہوئے سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا تاہم عدالت نے مجرم کے ’عادی مجرم‘ نہ ہونے کے علاوہ دیگر کئی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم سزا سنائی، جن میں مدعیٰ علیہ کا اپنے کنبے کے لیے واحد کمائی ذریعہ، چار چھوٹے اور نابالغ بچوں کا والد ہونا جن میں ایک نوزائدہ بھی شامل ہے۔
عدالت نے نذیر احمد دوئی کو مجرم قرار دیتے ہوئے POCSO کے تحت 12 سال کی قید بامشقت اور آر پی سی کی دفعہ 377 کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی جو بیک وقت جاری رہیں گیں۔ عدالت نے متاثرہ کو 7 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کے لیے DLSA کو بھی حکم جاری کر دیا۔ دوئی کو واپس سینٹرل جیل واپس بھیج دیا گیا۔
کیس کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ 8 اگست 2018 کو مجرم نے بچے کو اپنے گھر بلایا اور کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی، جس سے بچے کو شدید چوٹ آئی اور خون بھی بہا۔
یہ بھی پڑھیں:
نابالغ بیٹی کی عصمت دری کے الزام میں ملزم باپ کو 178 سال قید کی سزا سنائی گئی