شری ستیہ سائی سنجیونی ہارٹ سینٹر: پیدائشی امراضِ قلب کے شکار بچوں کے لیے مکمل مفت علاج، سینکڑوں زندگیاں بچائی گئیں
یہاں صرف پیدائشی امراضِ قلب جیسے دل میں سوراخ، والوز کی خرابی، خون کی غیر معمولی روانی وغیرہ کی تشخیص و سرجری کی جاتی ہے۔
Published : February 27, 2026 at 7:46 PM IST
سدی پیٹ (تلنگانہ): ضلع سدی پیٹ کے کنڈاپاکا میں قائم شری ستیہ سائی سنجیونی سینٹر فار چائلڈ ہارٹ کیئر اینڈ ریسرچ، کم سن بچوں میں پیدائشی امراضِ قلب کے علاج کے لیے امید کی کرن بن چکا ہے۔ یہ ادارہ اوپن ہارٹ سرجری سمیت جدید کارڈیک کا علاج مکمل طور پر مفت انجام دے رہا ہے اور اب تک سیکڑوں معصوم جانیں بچا چکا ہے۔
ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر سی سرینواس کے مطابق اب تک بھارت اور 14 دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 233 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجریاں اور 103 بچوں کی جدید کارڈیک انٹروینشنز کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہیں، یوں مجموعی طور پر 336 بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائی گئیں۔ یہ 100 بستروں پر مشتمل جدید اسپتال 23 نومبر 2024 کو افتتاح کے بعد 24 گھنٹے طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یہاں جدید آلات، ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم اور مکمل ڈیجیٹل لیبارٹری موجود ہے۔
اسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھیٹرائزیشن لیب (کیتھ لیب) بھی قائم ہے، جہاں روایتی بڑے چیروں کے بجائے باریک نالی (کیتھیٹر) کے ذریعے بازو یا ٹانگ کی شریان سے دل تک پہنچ کر تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے، جس سے درد کم اور صحت یابی تیز ہوتی ہے۔ بھارت میں ہر سال تقریباً 3.5 لاکھ بچے دل کے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد بروقت اور قابلِ برداشت علاج نہ ملنے کے باعث جان کی بازی ہار دیتی ہے۔ سنجیونی سینٹر ایسے خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہو رہا ہے۔
یہاں صرف پیدائشی امراضِ قلب جیسے دل میں سوراخ، والوز کی خرابی، خون کی غیر معمولی روانی وغیرہ کی تشخیص و سرجری کی جاتی ہے، اور تقریباً 100 اقسام کے نقائص کا علاج دستیاب ہے۔ علاج، ادویات، قیام و طعام سب کچھ بالکل مفت فراہم کیا جاتا ہے، اور بچے کے ساتھ دو تیمارداروں کے لیے بھی رہائش و خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔
یہ اسپتال ستیہ سائی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت چلایا جا رہا ہے، جس کے اسی نوعیت کے مراکز نیا رائے پور، پلول اور نوی ممبئی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ رضاکار دور دراز اور قبائلی علاقوں میں کیمپ لگا کر دل کے شدید نقائص میں مبتلا بچوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں علاج کے لیے مرکز تک لاتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ کے لیے 80101 19000 پر کال یا 70751 37733 پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔