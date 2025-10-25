آگرہ میں بے قابو کار نے سات لوگوں کو روند دیا، پانچ افراد کی موت
بے قابو کار آگرہ کے کیندریہ ہندی سنستھان روڈ پر 100 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔
Published : October 25, 2025 at 8:41 AM IST
آگرہ: اترپردیش کے آگرہ شہر میں جمعہ کی رات ایک بے قابو کار نے تباہی مچا دی۔ یہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 150 میٹر تک سات لوگوں کو کچل دیا۔ حادثے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے، جب کہ دو کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حادثے میں ایک ڈیلیوری بوائے، دو دوستوں، ایک خاتون اور ایک راہگیر کی موت ہو گئی۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ حادثے کے بعد لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ واقعہ نیو آگرہ تھانہ حلقے میں کیندریہ ہندی سنستھان روڈ پر پیش آیا۔
کار ڈرائیور گرفتار
ڈی سی پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ کار ڈرائیور کا نام انشل گپتا ہے، گاڑی اسی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ حادثے میں مرنے والوں کی شناخت ببلی، بھانو پرتاپ، کمل، کرشنا اور بنٹیش کے طور پر کی گئی ہے۔ ہلاک شدگان کی لاشیں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بے قابو کار کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ بتائی ہے۔
ناگلا بڈھی کے رہائشی پریم چند نے پولیس کو بتایا کہ اس کے والد دولت رام کا جمعرات کو انتقال ہو گیا تھا۔ خاندان کے لوگ گھر کے باہر ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھے تھے۔ اسی دوران تقریباً 8:30 بجے وہ کار دیال باغ 80 فٹا روڈ سے ناگلا بُدھی کی طرف تیز رفتاری سے چلتی ہوئی دیکھی گئی۔ دیال باغ کی طرف، کار نے سب سے پہلے ریزورٹ کے سامنے آن لائن فوڈ ڈیلیوری کرنے والے اور آواس وکاس کالونی کے رہنے والے بھانو پرتاپ مشرا کو ٹکر ماری، جس سے موقعے پر ہی اس کی موت ہو گئی۔
اسی بیچ سامنے پولیس چیکنگ دیکھ کر ڈرائیور نے رفتار مزید بڑھا دی جس سے بے قابو ہو کر سڑک سے گزر رہیں نگلا بوڑھی کی رہائشی ببلی (42) اور اس کے بیٹے گولو (23) کو روند دیا۔ وہیں پینٹر کمل (23) اور اس کے دوست کرشنا، جسے کرشنا (20) کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی کار کی زد میں آ گئے۔ کار تیز رفتاری سے چلتی ہوئی سڑک سے گزر رہے بنٹیش (50) کو روندتے ہوئے نکل گئی۔ فی الحال بنٹیش اور گولو شدید زخمی ہیں اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
