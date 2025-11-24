کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے اہم بیان دے دیا
کرناٹک میں کانگریس حکومت نے 20 نومبر کو اپنی پانچ سالہ میعاد کے ڈھائی سال مکمل کر لیے۔
Published : November 24, 2025 at 7:47 PM IST
چکبالا پور (کرناٹک): کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے پیر کو کہا کہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کا بیان میرے لیے "وید بچن" (وید کا لفظ) جیسا ہے۔
وہ سدارامیا کے اس بیان پر ردعمل دے رہے تھے کہ اگر پارٹی ہائی کمان نے فیصلہ کیا تو وہ اعلیٰ عہدے پر رہیں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ قیادت کے بارے میں حتمی فیصلہ پارٹی ہائی کمان پر منحصر ہے، اور انہیں اور ڈپٹی چیف منسٹر کو اسے قبول کرنا ہوگا۔
وزیر اعلیٰ کے بیان کے بارے میں نامہ نگاروں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شیوکمار نے کہا، ’’ایک بار جب انہوں نے (سدارامیا) یہ کہا تو یہ ہمارے لیے وید بچن (ویدوں کا لفظ) ہے۔
کرناٹک میں کانگریس حکومت نے 20 نومبر کو اپنی پانچ سالہ میعاد کے ڈھائی سال مکمل کر لیے۔ تب سے، ریاست کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی قیاس آرائیوں کے درمیان، حکمراں جماعت کے اندر اقتدار کی کشمکش تیز ہو گئی ہے۔
کرناٹک میں حکمراں کانگریس میں حریف دھڑوں کے درمیان ایم ایل ایز کی ہارس ٹریڈنگ کے بی جے پی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے، شیوکمار نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم اپوزیشن پارٹی کی ثقافت ہے۔
انہوں نے کہا بی جے پی لیڈروں نے پہلے اعتراف کیا ہے کہ ان کی پارٹی میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں... اسمبلی میں دستاویزات بھی پیش کیے گئے تھے کہ انھوں نے ماضی میں دیگر پارٹیوں کے ایم ایل اے کو خریدنے کے لیے کتنے کروڑ روپے ادا کیے تھے۔ شاید وہ یاد کر رہے ہیں کہ انھوں نے کیا کیا۔
اس دوران سینئر وزیر کے سدارامیا کے قریبی سمجھے جانے والے جارج نے شیوکمار کے ساتھ اپنی حالیہ دیر رات ملاقات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت صرف حکومتی معاملات اور آنے والے بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
جارج نے یادگیر میں کہاکہ شیوکمار نائب وزیر اعلیٰ، پارٹی کے ساتھی ہیں، اور ہم ملتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے شیوکمار کے ساتھ حکومتی معاملات اور آنے والے بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا۔" اے آئی سی سی نے مجھے (قیادت کے مسائل) پر بات کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جارج نے کہا پارٹی میں کوئی بغاوت نہیں ہے جسے روکا جا سکے، ہم سب ایک کانگریس خاندان ہیں۔