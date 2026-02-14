اتراکھنڈ: چرس کی اسمگلنگ معاملے میں دو لوگوں کو نو سال قید کی سزا
عدالت نے چرس کے کیس میں دو قصورواروں کو نو سال کی سخت قید اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
Published : February 14, 2026 at 10:15 AM IST
چمپاوت: اتراکھنڈ میں عدالت نے ضلع میں چرس کی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں سخت فیصلہ سنایا ہے۔ جج نے 2021 میں کھیتیکھا علاقے میں چرس کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہونے والے دو ملزمان کے ساتھ لگ بھگ پانچ سال تک چلنے والے کیس میں ایک سخت فیصلہ سنایا۔ مذکورہ کیس میں اسپیشل سیشن جج (این ڈی پی ایس ایکٹ) انوج کمار سانگل کی عدالت نے دو ملزمان کو ایک اہم کیس میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے ہر ایک کو نو سال قید کی سزا سنائی۔ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی مکمل جانچ کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کو مجرم قرار دیا۔
چمپاوت میں پریشان اسمگلروں کو 9 سال کی سزا: چمپاوت ضلع میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری مہم کو اس وقت بڑا فروغ ملا جب اسپیشل سیشن جج (این ڈی پی ایس ایکٹ) انوج کمار سانگل کی عدالت نے چرس کی اسمگلنگ کے ایک اہم کیس میں دو ملزمین کو مجرم قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو نو سال قید اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں دونوں کو ایک ایک سال کی اضافی سادہ قید بھگتنی ہوگی۔
یہ تھی چرس کی اسمگلنگ کی پوری کہانی: یہ واقعہ فروری 2021 میں پیش آیا، جب پولیس کی ایک ٹیم کھٹیکھا مین مارکیٹ سے گزرتے ہوئے نالیہ بیریئر کے قریب سخت چیکنگ کر رہی تھی۔ چمپاوت ضلع کے گاؤں گولی کے رہنے والے وکرم سنگھ (43) اور ارجن سنگھ (38) دھونا گھاٹ سے پیدل جا رہے تھے جب انہوں نے انہیں دیکھا۔ پولیس نے انہیں ٹارچ سے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور تیزی سے بھاگ گئے۔ مشکوک ہونے پر پولیس نے انہیں بیریئر سے پہلے ہی پکڑ لیا۔
دو سمگلروں سے چرس برآمد: تلاشی کے دوران وکرم سنگھ سے 930 گرام اور ارجن سنگھ سے 900 گرام چرس برآمد ہوئی۔ برآمد شدہ منشیات کی مقدار کو کمرشل گریڈ کے قریب سمجھا جاتا تھا جس سے کیس کی سنگینی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں افراد کے خلاف لوہاگھاٹ پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
عدالتی مقدمہ پانچ سال چلا: تقریباً پانچ سال تک جاری رہنے والے اس مقدمے میں استغاثہ نے عدالت میں خاطر خواہ ثبوت پیش کیے، جن میں ضبطی میمو، فرانزک رپورٹس، اور پولیس گواہ شامل ہیں۔ دفاع کے دلائل پر بھی غور کیا گیا۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی مکمل جانچ کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کو مجرم قرار دیا۔
منشیات کے استعمال کے خلاف ایک مضبوط پیغام: عدالت کے اس فیصلے کو سرحدی ضلع میں منشیات کے استعمال کے خلاف ایک مضبوط پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں منشیات کی سمگلنگ روکنے کے لیے باقاعدہ چیکنگ اور انٹیلی جنس نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ منشیات کی سمگلنگ جیسے سنگین جرائم میں قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا اور مجرموں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔