آسام اسپیشل ریویژن ایکٹ میں تبدیلی سے مسلمان پریشان، شناخت ثابت کرنے کے لیے جدوجہد
اپوزیشن جماعتوں نے بی جے پی پر فارم سات کے ذریعے اقلیتی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔
Published : January 29, 2026 at 3:34 PM IST
تیز پور/ناگون (آسام): جیسے جیسے 2026 کے آسام اسمبلی انتخابات قریب آرہے ہیں، اسپیشل ریویژن ایکٹ (ایس آر) نے خاص طور پر وسطی آسام میں تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکمراں بی جے پی پر فارم سیون کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اپوزیشن نے مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور من مانے طریقے سے ووٹر لسٹوں سے ان کے نام حذف کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس تنازعہ کی وجہ سے کئی اضلاع میں متعدد شکایات اور قانونی لڑائیاں شروع ہوگئی ہیں۔
یہ معاملہ اس وقت بڑھ گیا جب وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اعتراف کیا کہ بی جے پی کارکنوں کو اقلیتوں کی وضاحت کے لیے "میاں" کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہوئے فارم 7 کی درخواستیں بھرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس بیان پر اپوزیشن جماعتوں اور شہریوں کے گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی۔
اس کے بعد، ایس آر کی سماعت کے لیے طلب کیے گئے کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ طویل عرصے سے ووٹر ہونے کے باوجود انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
تیز پور میں جاری ایس آر سماعتوں نے انتخابات سے چند ماہ قبل رائے دہندوں میں تشویش پیدا کردی ہے۔ صرف بدھ کو، تیز پور حلقہ کے تقریباً 3,000 لوگوں کو ایک خصوصی تصدیقی عمل کے حصے کے طور پر سرکل آفیسر کے دفتر میں طلب کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے بے ضابطگیوں کی اطلاع دی۔ کچھ کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، جب کہ بغیر کسی واضح وجہ کے کئی لوگوں کے ووٹنگ کے حقوق کم کر دیے گئے۔
تیز پور کے وارڈ نمبر 10 کے ایک ووٹر نے بتایا کہ ان کا خاندان 1966 سے ووٹ ڈال رہا ہے، اس کے باوجود ان کا نام اچانک ہٹا دیا گیا۔ "میرا نام پہلے ووٹر لسٹ میں تھا، اس بار بی ایل او نے آ کر تفصیلی معلومات لی، لیکن میرا نام ابھی تک غائب ہے۔ دو دن پہلے وہ میرے گھر آئے اور کہا کہ میرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔"
بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) پر غلط طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے پوچھا، "میرے والد ہندوستانی ہیں، میرا بیٹا ہندوستانی ہے، لیکن میں بنگلہ دیشی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟"
اسی وارڈ سے تعلق رکھنے والے ایک اور ووٹر نے بتایا کہ اس نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا تھا لیکن اب بی ایل او نے اسے اصلاح کے لیے آنے کو کہا ہے۔ پہلی بار ووٹ دینے والے نے بھی شکایت کی کہ ان کا نام فہرست سے غائب ہے۔ تیز پور کے بیچریا مسلم اکثریتی آبادی والے گاؤں سے تعلق رکھنے والے طارق سائکیا نے اسی طرح کا تجربہ شیئر کیا۔ ’’میں آج یہاں کھڑا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس حکومت میں کیا ہوگا‘‘۔
انھوں نے کہا، "بی ایل او نے میرے گھر سے تمام معلومات اکٹھی کیں، پھر بھی میرا نام غائب ہے۔ مجھے ایسے دستاویزات بھی ملے ہیں جن میں مجھے مردہ قرار دیا گیا ہے۔"
سائکیا نے کہا کہ وہ تیز پور شہر میں ہتی پیل خانہ میں زمین کا مالک ہے اور سوال کیا کہ اسے ابھی تک نظر ثانی سے کیوں گزرنا پڑ رہا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کے تقریباً 300 لوگوں کو اسی طرح کے نوٹس موصول ہوئے ہیں۔
ایس آر عمل کے تحت ہراساں کرنے کے الزامات ناگون ضلع میں بھی سامنے آئے ہیں، جہاں نامعلوم افراد کی شکایات کی بنیاد پر نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ ووٹر لسٹ کی شکایات میں مبینہ طور پر کئی زندہ افراد بشمول بزرگ شہری اور کمیونٹی کی ممتاز شخصیات کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔
ان میں ناگون شہر کے امین پٹی سے بی ایل او نورالدین احمد، بورا بازار سے گیمل احمد، امداد خان، اور قطب الدین بھویاں جیسے بزرگ شہری شامل ہیں۔ یہ نوٹس نامعلوم افراد کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر جاری کیے گئے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ افراد مر چکے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ایک ریٹائرڈ افسر امداد خان نے ایسا نوٹس ملنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا، "جب مجھے یہ نوٹس ملا تو میں حیران رہ گیا۔
رائے سر نیم والے ایک شخص نے شکایت درج کرائی کہ اسے مردہ قرار دیا گیا ہے جبکہ اس کی بیٹی کو بھی ایک نوٹس موصول ہوا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس نے گھر منتقل کر دیا ہے۔" انہوں نے کہا، "ہمارا 1901 سے بورا بازار میں گھر ہے۔ میرے والد نے آزادی کے بعد پہلے الیکشن میں ووٹ دیا تھا۔ اب ہمارے خاندان کو ایس آر کے عمل کے تحت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں مزید کہا کہ میں نے افسر سے پوچھا کہ ایک مردہ شخص کو نوٹس کیسے مل سکتا ہے۔
اسی طرح، ایک سینئر وکیل اور ناگون بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ، جو تقریباً 60 سال تک وکیل رہے عزیر الدین کو بھی مردہ قرار دیا گیا ہے اور نام ہٹانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ان کے اہل خانہ نے گہری پریشانی کا اظہار کیا، اور ان کی بیٹی نے بھی بتایا کہ وہ ابھی تک بیمار ہیں۔
تنازعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، آل آسام اسٹوڈنٹس یونین (اے اے ایس یو) کے مشیر سموجل کمار بھٹاچاریہ نے کہا کہ تنظیم ووٹر لسٹ میں تبدیلی کی حمایت کرتی ہے، لیکن مقامی آسامی مسلمانوں کی قیمت پر نہیں۔ "جب تک آسام میں بنگلہ دیشی ناموں سے پاک صاف این آر سی تیار نہیں کیا جاتا، ہمارے پاس صحیح ووٹر لسٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم خصوصی نظر ثانی کی حمایت کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "لیکن یہ ناقابل قبول ہے کہ مقامی مسلمانوں کے گھروں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔" بھٹاچاریہ نے کہا کہ اے اے ایس یو نے چیف الیکٹورل آفیسر کو ایک فوری مکتوب روانہ کیا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے نام ہٹائے جائیں، لیکن اس عمل میں مقامی مسلمانوں کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔
انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ، ایس آر تنازعہ نے آسام کے سیاسی منظر نامے میں ایک نیا مسئلہ شامل کر دیا ہے، جس نے شفافیت، انصاف پسندی، اور ووٹر کے حقوق پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: