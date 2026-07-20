جوہر یونیورسٹی کے انہدام کے خلاف بریلی میں سماج وادی پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج، فیصلے کو واپس لینے کا کیا مطالبہ
مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتیں گرانے کا نوٹس واپس لینے کا مطالبہ۔
Published : July 20, 2026 at 4:10 PM IST
بریلی: اتر پردیش کے رام پور میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے مجوزہ انہدام کے خلاف سماج وادی پارٹی نے پیر کو بریلی کلکٹریٹ کے گیٹ پر زبردست احتجاج کیا۔ کارکنوں نے ریاستی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کارروائی واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
اس احتجاج میں ایس پی کے سینئر لیڈر ویرپال یادو، سابق وزیر اور ایم ایل اے شہزل اسلام ، سابق وزیر عطا الرحمن، بھگوت شرن گنگوار، ضلع صدر شوبھلیش یادو، اور پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ احتجاج کے بعد سماج وادی پارٹی کے ایک وفد نے سٹی مجسٹریٹ راجیش ورما کے ذریعے گورنر کو ایک میمورنڈم سونپا۔
میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ رام پور میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی میں 38 عمارتوں کو گرانے کے لیے جاری کردہ نوٹس کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس سے یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء کی تعلیم اور مستقبل پر اثر پڑے گا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اور ایم ایل اے شہزل اسلام نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے تمام لیڈران گورنر کو اپنی تشویش سے آگاہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں اور طلباء کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کی گئی تو ہزاروں طلباء کی تعلیم متاثر ہوگی۔ اس مقصد کے لیے پارٹی رہنماؤں نے سٹی مجسٹریٹ کو میمورنڈم پیش کیا۔
اس دوران ایس پی کے ضلع صدر شبھلیش یادو نے کہا کہ سماج وادی پارٹی نے گورنر سے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی عمارت کو منہدم کرنے کا حکم واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں اور انہدامی کارروائی سے ان کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ حکومت طلبہ کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور یونیورسٹی کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔