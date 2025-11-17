ایس پی لیڈر اعظم خان اور عبداللہ اعظم دو پین کارڈ کیس میں قصوروار، ہر ایک کو 7 سال قید کی سزا
اعظم خان نے اس معاملے میں راحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
Published : November 17, 2025 at 4:03 PM IST
رام پور(اتر پریش): رام پور کی عدالت نے ایس پی لیڈر اعظم خان اور ان کے بیٹے سابق ایم ایل اے عبداللہ اعظم کو دو پین کارڈ کیس میں مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے انہیں سات سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ دونوں پرپچاس۔ پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ فیصلے کے بعد عدالت نے انہیں فوری طور پر تحویل میں لے لیا۔
سماعت کے دوران مدعی بی جے پی ایم ایل اے آکاش سکسینہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ فیصلے کے پیش نظر عدالت کے احاطے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بی جے پی اور ایس پی کارکنان کی بڑی تعداد بھی باہر جمع ہو گئی جس سے احاطے کے ارد گرد تناؤ کا ماحول بن گیا۔
اعظم خان کے خلاف درج 104 مقدمات میں سے اب تک 12 میں فیصلے سنائے جا چکے ہیں۔ اسے سات مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے اور پانچ میں بری کر دیا گیا ہے۔ پین کارڈ کے دو معاملے میں سات سال کی سزا کو ایس پی لیڈر اور ان کے بیٹے کے لیے بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔
کیا تھا معاملہ: 2019 میں، بی جے پی ایم ایل اے آکاش سکسینہ نے اعظم خان اور ان کے بیٹے کے خلاف سول لائنز پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی، جس میں ان پر دو پین کارڈ رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ شکایت کی بنیاد پر سول لائنز پولیس نے اعظم خان اور عبداللہ اعظم کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ عدالت میں زیرسماعت تھا۔
عدالت نے سماعت کے بعد انہیں مجرم قرار دیا: کیس میں پیش کیے گئے گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر، رام پور کی عدالت نے اعظم خان اور ان کے بیٹے، سابق ایم ایل اے عبداللہ اعظم کو قصوروار پایا۔ عدالت نے دونوں کو سات سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت کے باہر ایس پی اور بی جے پی کے کئی حامی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ایس پی لیڈر اعظم خان کے خلاف 104 مقدمات درج ہیں۔ ان میں سے سات میں اسے سزا سنائی گئی ہے اور پانچ میں بری کر دیا گیا ہے۔