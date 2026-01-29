ایودھیا گینگ ریپ کیس میں ایس پی لیڈر معید خان بری، راجو خان قصوروار قرار، سزا کا اعلان آج
پاکسو عدالت نے اس معاملے میں بدھ کو فیصلہ سنایا۔ خصوصی جج نے ملزم ایس پی لیڈر معید خان کو بری کر دیا۔
Published : January 29, 2026 at 7:51 AM IST
ایودھیا: عدالت نے پورکلندر تھانہ علاقے میں ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری معاملے میں مرکزی ملزم ایس پی لیڈر معید خان کو بری کر دیا ہے۔ تاہم دوسرا ملزم راجو خان قصوروار پایا گیا ہے۔ عدالت نے اسے جیل بھیج دیا ہے۔ سزا پر اگلی سماعت 29 جنوری کو ہوگی۔ یہ حکم بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ کے لیے خصوصی جج نروپما وکرم کی عدالت میں دیا گیا۔
شکایت 29 جولائی 2024 کو درج کی گئی تھی: ایڈووکیٹ سعید خان نے بتایا کہ پورہ قلندر تھانے کے علاقے کے ایک گاؤں کی رہائشی 12 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کی گئی۔ لڑکی کے گھر والوں نے 29 جولائی 2024 کو معید خان اور راجو خان کے خلاف شکایت درج کروائی۔ خاندان نے الزام لگایا کہ جب ان کی بیٹی کھیتوں میں کام کر رہی تھی، راجو اسے پکڑ کر ایک بیکری میں لے گیا، جہاں معید خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔
وکیل نے بتایا کہ رپورٹ داخل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے دونوں کے خلاف عصمت دری سمیت مختلف دفعات کے تحت عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس کے بعد استغاثہ نے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے کل 14 گواہ پیش کیے، جن میں متاثرہ لڑکی اور اس کی والدہ بطور حقیقت گواہ، پہلا تفتیشی افسر بطور باقاعدہ گواہ، متاثرہ کا طبی معائنہ کرنے والا ڈاکٹر اور عمر کے تعین کا ٹیسٹ دیکھنے والا ڈاکٹر شامل ہیں۔
بدھ کو معید خان اور راجوکو سخت سیکیورٹی میں جیل سے لایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے معید خان کو گینگ ریپ سمیت تمام الزامات سے بری کر دیا جب کہ دوسرے ملزم کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ بعد ازاں انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا۔ بری ہونے والے ملزم کو بعد میں رہا کر دیا گیا تاہم معید خان کو گینگسٹرز ایکٹ کیس میں ابھی تک ضمانت نہیں دی گئی۔