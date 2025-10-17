ایس پی لیڈر اعظم خان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اسپتال میں داخل، بیٹے نے کیا جذباتی پوسٹ
اعظم خان کو نماز کے بعد اچانک سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور وہ اپنی رہائش گاہ پر جمع حامیوں سے نہیں ملے۔
Published : October 17, 2025 at 7:50 PM IST
رام پور: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کی طبعیت اچانک بگڑ گئی۔ جس کے سبب ان کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اعظم خان کو حال ہی میں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اعظم خان کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے مداحوں سے ملے بغیر اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کا فیملی ڈاکٹر آیا اور اسے چیک کیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ خان نے فیس بک پر اپنے والد کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "اعظم خان کی طبیعت ناساز ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں، سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
حامیوں نے بتایا کہ اعظم خان جمعہ کی دوپہر کو اپنے گھر کے قریب ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پہنچے تھے۔ نماز کے بعد ان کی رہائش گاہ پر بے شمار حامی ان کا انتظار کرتے رہے۔ تاہم، اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور گھر میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اعظم خان کے فیملی ڈاکٹر وہاں پہنچے اور ان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد انہیں ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ اعظم خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکلا نے ان کی خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے حاضری سے استثنیٰ کی درخواست دائر کی۔ غور طلب ہے کہ اعظم خان کو 23 ماہ بعد 23 ستمبر کو سیتا پور جیل سے رہا کیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان گزشتہ دنوں جیل سے باہر آے۔ تقریباً 23 ماہ بعد اعظم خان جیل سے رہا ہوئے اور تازہ ہوا میں سانس لی۔ اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے۔ اعظم کے وکیل زبیر احمد خان نے کہا کہ اعظم خان تقریباً دو سال قبل سیتا پور جیل میں تھے۔ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1989 میں، وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے، انہوں نے لیبر، ایمپلائمنٹ، مسلم وقف، اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔