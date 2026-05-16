ایس پی لیڈر اعظم خان کو 2019 کے سرکاری ملازمین کے خلاف توہین آمیز تبصرہ معاملے میں دو سال کی سزا
لوک سبھا انتخابات 2019 کی تشہیری مہم میں اعظم خان نے ضلع انتظامیہ کے ملازمین کے لیے 'تنکھیا' (تنخواہ دار) لفظ کا استعمال کیا تھا۔
By ANI
Published : May 16, 2026 at 3:41 PM IST
رام پور: رام پور کی ایک عدالت نے سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان کو لوک سبھا انتخابی مہم کے دوران ضلع انتظامیہ کے افسران کے خلاف کیے گئے توہین آمیز "تنکھیا" ریمارکس سے منسلک ایک کیس کے سلسلے میں دو سال کی سادہ قید اور 5000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔
ایڈوکیٹ سودیش شرما نے کیس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سزا مضبوط دستاویزی اور زبانی شواہد پر مبنی ہے جس میں عینی شاہدین کی گواہی اور عدالت کے سامنے پیش کی گئی ویڈیو فوٹیج بھی شامل ہے۔
شرما نے کہا، "یہ معاملہ 2019 کا ہے، جس میں محمد اعظم خان نے ضلع انتظامیہ کے اہلکاروں کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے تھے۔ انہوں نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے ہی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو چکا تھا۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان کو اس سے قبل انتخابی مہم کے دوران پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، "اس سے پہلے، ان (اعظم خان) پر 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے کی پابندیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ اگرچہ انھوں نے تحریری معافی مانگی تھی، لیکن انھوں نے بعد میں وہی غلطی دہرائی۔ اس کے نتیجے میں، ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا گیا۔"
طریقہ کار کی تفصیلات بتاتے ہوئے شرما نے کہا کہ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر سول لائنز پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور بعد میں اسے بھوٹ پولیس اسٹیشن منتقل کردیا گیا تھا کیونکہ یہ مبینہ واقعہ منکارا گاؤں میں پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا، "تفتیشی افسر رشی پال سنگھ نے اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ استغاثہ نے آٹھ گواہوں پر جرح کی، جو تمام سرکاری اہلکار تھے۔ شرما نے کہا، "مقدمہ اس وقت کے ایس ڈی ایم گھنشیام ترپاٹھی نے درج کیا تھا، جو اب سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ تین سب انسپکٹر، دو ہیڈ کانسٹیبل، ایک کانسٹیبل، اور تفتیش کار کو بطور گواہ پیش کیا گیا۔"
شواہد پر روشنی ڈالتے ہوئے شرما نے مزید کہا، "عینی شاہدین موجود تھے، اور ایک ویڈیو بھی پیش کی گئی۔ یہ افراد عدالت میں بطور عینی شاہد پیش ہوئے، ویڈیو ثبوت بھی کیس فائل کا حصہ بنے۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ویڈیو کی کبھی بھی ملزمان کی طرف سے تردید نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس کی صداقت کے حوالے سے کوئی چیلنج کیا گیا۔ اس طرح، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر قائم ہوا کہ انہوں نے ایسی تقریر کی تھی۔"
عدالت نے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ سیکشنز کے تحت دو سال قید اور پانچ ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
