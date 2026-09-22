یو پی میں 2027 اسمبلی انتخابات سے قبل سماجوادی پارٹی-کانگریس اتحاد میں نئی کشیدگی
یوپی میں اسمبلی انتخابات سے قبل اپوزیشن اتحادیوں میں رسہ کشی دیکھنے کو مل رہی ہے۔
By PTI
Published : September 22, 2026 at 8:36 PM IST
لکھنؤ: جہاں ایک طرف بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے مغربی اتر پردیش کے دورے پر تھے، وہیں اسی دن خطے کے دو نمایاں اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ 2027 اسمبلی انتخابات سے قبل کون سا لیڈر سماج وادی پارٹی-کانگریس اتحاد کے لیے زیادہ سودمند ثابت ہوگا۔
کیرانہ سے سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن اور سہارنپور سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود (دونوں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ایس پی-کانگریس اتحاد کے تحت منتخب ہوئے تھے) نے بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کو آگے لانے کی وکالت کی۔
Delhi: On SP MP Iqra Hasan's remarks that only SP chief Akhilesh Yadav can defeat the BJP in Uttar Pradesh and that the Congress cannot achieve much on its own, Congress MP Imran Masood says, "... People from the TMC were also saying a lot. Look at what happened in Bengal. Let us… pic.twitter.com/y2xARFBj9t— IANS (@ians_india) September 22, 2026
مسعود نے پی ٹی آئی کو بتایا، "راہل گاندھی ملک بھر میں اپوزیشن کی آواز ہیں اور بی جے پی ان سے بوکھلا گئی ہے۔ راہل جی نے سخت محنت کی ہے اور ایک مثبت ماحول پیدا کیا ہے۔ لہذا، کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہے، راہل جی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔"
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ، جو ماضی میں سماجوادی پارٹی کا حصہ تھے، نے بار بار سیٹوں کی تقسیم پر جلد فیصلے کا مطالبہ کیا ہے اور اتحاد میں کانگریس کے کردار کو "بڑے بھائی" کا کردار قرار دیا ہے۔
تاہم، ایس پی رہنماؤں کا موقف ہے کہ اتحاد کی خدوخال کا فیصلہ صرف راہل گاندھی اور اکھلیش یادو ہی کریں گے۔
Shamli, Uttar Pradesh: On Congress MP Imran Masood’s statement regarding SP chief Akhilesh Yadav, SP MP Iqra Hasan says, " it is an absolutely foolish statement. i think that if there is anyone in uttar pradesh who can defeat the bjp, it is only akhilesh yadav. congress will not… pic.twitter.com/hPsAzylwb5— IANS (@ians_india) September 21, 2026
منگل کے روز، اقرا حسن نے اتحاد کی کامیابی کے لیے ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "صرف اکھلیش یادو ہی بی جے پی کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اکیلے کانگریس زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گی۔"
یہ متضاد دعوے دونوں پارٹیوں کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے اتحاد پر زور دینے والے بار بار کے بیانات کے باوجود سامنے آئے ہیں جو مقامی رہنماؤں اور اتحاد کے کارکنوں کے درمیان رائے کے اختلاف کی نشاندہی کرتے ہیں۔
سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے اتر پردیش میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات مل کر لڑے اور کل 43 نشستیں جیتیں، جن میں سماجوادی پارٹی نے 37 اور کانگریس نے چھ نشستیں حاصل کیں۔ اتحاد نے فیض آباد کی نشست بھی جیتی ہے جس میں ایودھیا شامل ہے، جہاں 2019 میں بی جے پی کامیاب ہوئی تھی۔
دوسری جانب، اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے جن کا مقصد اتر پردیش میں بی جے پی کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ اتوار کو کانپور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا، "ہم بھی نہیں چاہتے کہ یو پی میں تیسری بار بی جے پی کی حکومت بنے۔ اگر آپ بی جے پی کو دوبارہ حکومت بنانے سے روکنا چاہتے ہیں تو آگے آئیں اور اے آئی ایم آئی ایم کا ساتھ دیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی اتحاد تشکیل پاتا ہے تو اے آئی ایم آئی ایم اس کے بارے میں اعلان کرنے کے لیے دو اکتوبر تک انتظار کرے گی۔ اس پیش رفت نے اتر پردیش میں اپوزیشن اتحادوں کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک نیا رخ پیدا کر دیا ہے۔
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