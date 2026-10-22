اکھلیش یادو کے دورہ رام پور سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز، ایس پی سربراہ جیل میں اعظم خان سے ملاقات کریں گے
تقریباً 45 منٹ پر محیط اس ملاقات کے امکان نے سیاسی حلقوں میں چہ مگوئیوں کو جنم دیا ہے۔
Published : October 22, 2026 at 1:26 PM IST
رام پور: آج رام پور میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ، اکھلیش یادو شہر پہنچ رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران، وہ ایس پی کے سینئر رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان سے ملاقات کریں گے۔ اعظم خان اور عبداللہ خان اس وقت ضلعی جیل میں بند ہیں۔
تقریباً 45 منٹ پر محیط اس ملاقات کے امکان نے سیاسی حلقوں میں چہ مگوئیوں کو جنم دیا ہے۔ اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ 2027 کے اسمبلی انتخابات کے لیے کسی نئی سیاسی حکمت عملی کی تشکیل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ان سوالات کے درمیان، رام پور میں سب کی نظریں اکھلیش یادو کے دورے پر مرکوز ہیں۔
ان کی آمد کے پیشِ نظر پولیس اور مقامی انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ ضلعی جیل سے لے کر اعظم خان کی رہائش گاہ تک سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہ سکتی ہے۔
اس ملاقات کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب 2027 کے اسمبلی انتخابات کے پیشِ نظر اتر پردیش میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ چنانچہ، سیاسی تجزیہ کار اکھلیش یادو اور اعظم خان کے درمیان ہونے والی اس بات چیت پر گہری نظر رکھیں گے۔
ضلعی جیل میں ملاقات کے بعد، اکھلیش یادو کا قافلہ اعظم خان کی رہائش گاہ کی طرف جائے گا، جہاں ان کی ملاقات اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور ان کے بڑے بیٹے ادیب اعظم خان سے بھی متوقع ہے۔ فی الحال، اکھلیش یادو کے دورہ رام پور کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں کافی گہما گہمی پائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس دورے کے بعد سماج وادی پارٹی کی جانب سے کیا پیغام سامنے آتا ہے اور رام پور کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔
اس سے قبل، مارچ 2024 میں لوک سبھا انتخابات سے کچھ عرصہ قبل اکھلیش یادو نے سیاسی حکمت عملی اور پارٹی امیدواروں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے سیتا پور جیل میں خان سے ملاقات کی تھی۔ وہ فروری 2020 میں بھی خان سے مل چکے تھے، جب خان، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو سیتا پور جیل میں رکھا گیا تھا۔
دوسری جانب، اتر پردیش کے وزیر اوم پرکاش راج بھر نے یادو کی جانب سے اس مجوزہ ملاقات پر تنقید کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کی ایک انتخابی چال قرار دیا۔
راج بھر نے تبصرہ کیا، "آج، وہ محض ایک انتخابی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اعظم خان کی مدد سے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، اکھلیش یادو بھول گئے ہیں کہ مسلمان اب ان کا پرتپاک استقبال کرنے والے نہیں ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہی اکھلیش یادو جنہوں نے اعظم خان کو جیل بھیجا تھا، اب ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اعظم خان کے خلاف مقدمات ان (اکھیلش یادو) کی اپنی حکومت کے دور میں درج کیے گئے تھے۔ اعظم خان اپنے ہی غلط کاموں کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ وہ طویل عرصے سے قید ہیں، لیکن اکھلیش کبھی ان سے ملنے نہیں گئے۔"
بی جے پی رہنما نریندر کشیپ نے بھی الزام لگایا کہ یادو انتخابی حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے خان سے ملنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے سماج وادی پارٹی کے سربراہ پر سیاسی موقع پرستی کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے اے این آئی کو بتایا، "اکھلیش یادو ایسے شخص کے ساتھ کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں جو اس وقت جیل میں ہے اور جس پر بدعنوانی اور دستاویزات میں جعل سازی سمیت تقریباً 100 فوجداری مقدمات درج ہیں؟ حقیقی مدد یا حمایت پیش کرنے کے بجائے، اکھلیش یادو محض اعظم خان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہماری سیاست میں ایسی موقع پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔"
اعظم خان رام پور صدر سے 10 بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور سابق کابینہ وزیر بھی رہے ہیں۔ وہ سماج وادی پارٹی کے نمایاں مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ دستاویزات میں ردوبدل سے متعلق ایک مقدمے میں سزا سنائے جانے کے بعد، وہ گزشتہ سال نومبر سے رام پور ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہیں۔
13 اکتوبر کو، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے رام پور جیل میں خان سے پوچھ گچھ کی۔ یہ پوچھ گچھ 'مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ' اور 'محمد علی جوہر یونیورسٹی' سے منسلک منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں کی گئی۔ اس تفتیش کا تعلق سرکاری ٹھیکوں کی رقوم کو مبینہ طور پر دوسری طرف موڑنے اور بعد ازاں ان کے استعمال سے ہے، جس میں ٹرسٹ اور یونیورسٹی سے وابستہ اثاثے بنانا بھی شامل ہے۔
اس سے قبل، اسی مقدمے کے سلسلے میں 'انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ' نے اتر پردیش اور دہلی میں اعظم خان سے منسلک مقامات پر چھاپے مارے تھے۔
مزید برآں، خان کو 2019 کے لوک سبھا انتخابی مہم کے دوران سرکاری عہدیداروں کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز ریمارکس دینے کے ایک مقدمے میں دو سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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