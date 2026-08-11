سورو گنگولی اور ان کی اہلیہ ڈونا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، پولیس نے تحقیقات شروع کی
سورو گنگولی کے خاندان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ اس طرح کے دھمکی آمیز خطوط پچھلے چھ ماہ سے موصول ہو رہے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 11:13 AM IST
کولکاتہ: سابق بھارتی کپتان اور بی سی سی آئی کے سابق صدر سورو گنگولی اور ان کی اہلیہ ڈونا گنگولی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ کولکتہ میں ان کے خاندان کی سیکورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔
گنگولی کے خاندان اور سابق بھارتی کپتان کے ذاتی معاون کی جانب سے پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق یہ خط پیر کو کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال کے صدر کے دفتر میں کھولا گیا۔ مکمل طور پر انگریزی میں لکھا گیا، اس خط میں کرکٹر اور اس کے خاندان کو ختم کی واضح دھمکی دی گئی ہے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی، ان کی اہلیہ ڈونا گنگولی اور ان کے عملے کو مبینہ طور پر بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط کے حوالے سے کولکتہ پولیس میں باضابطہ تحریری شکایت درج کرائی گئی ہے۔
خاندانی ذرائع نے بتایا کہ اس طرح کے خطوط پچھلے چھ ماہ سے آرہے تھے۔ ابتدائی طور پر انہیں زیادہ پرجوش مداحوں کے پیغامات کے طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ تاہم ان خطوط کے بار بار موصول ہونے اور حالیہ خط میں استعمال کی گئی جارحانہ زبان کی وجہ سے خاندان پولیس سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوا۔
اب ٹھاکر پوکر پولیس اسٹیشن میں رسمی تحریری شکایت درج کرائی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی چوکنا کر دیا گیا ہے اور فوری کارروائی کرنے کو کہا گیا ہے۔ سورو کے پاس فی الحال وائی زمرہ' سیکیورٹی ہے۔
بی جے پی کی زیرقیادت حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کا سیکورٹی کور زیڈ کیٹیگری' سے گھٹ کر وائی کیٹیگری' کر دیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ ان کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے اور خطرے کی سطح کے تجزیہ کے بعد لیا تھا۔ تاہم اس واقعے کی روشنی میں ان کے بہت سے مداح اور پیروکار ان کے حفاظتی انتظامات پر نئے سرے سے نظرثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
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ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سورو کے پتے پر بھیجے گئے دھمکی آمیز خطوط میں ارون کمار نامی شخص کا نام تھا، جو بیل گھریا کا رہنے والا تھا۔ تفتیشی افسران اس بات کی باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں کہ آیا یہ شخص واقعتاً اس واقعے میں ملوث ہے یا کوئی اور سورو اور اس کے خاندان کو دھمکی دینے کے لیے اس کے نام کا غلط استعمال کر رہا ہے۔