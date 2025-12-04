بیٹے کی بے رحمی، باپ کو ڈنڈے سے پیٹ۔پیٹ مار کر بے دردی سے مار ڈالا، خود پہنچ گیا تھانے
گھریلو جھگڑے پر بیٹے نے غصہ کھو دیا، قتل کے بعد خون میں لت پت چھڑی پولیس کے حوالے کر دی۔
Published : December 4, 2025 at 5:38 PM IST
علی گڑھ/امیٹھی(اتر پردیش): علی گڑھ کے اگلاس علاقے میں جمعرات کی صبح ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے باپ کو لوہے کی سلاخ سے مار مار کر قتل کردیا۔ تریسارا گاؤں میں ملزم یتیندر عرف یوگیندر نے جرم کرنے کے بعد خودسپردگی کی۔ ادھر امیٹھی میں چھوٹے بھائی نے اپنے معذور بھائی پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔
بیٹے نے باپ کو مار ڈالا: پولیس کے مطابق بنواری لال (72) روڈ ویز کا ریٹائرڈ ڈرائیور تھا۔ اس کے دو بچے ہیں: بڑا بیٹا یتیندر اور چھوٹا بیٹا اجے۔ دونوں بھائیوں میں فارم پہلے ہی تقسیم ہو چکا تھا لیکن باپ بیٹے کے درمیان گھر کے حصے کو لے کر کافی عرصے سے تناؤ چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے بنواری لال نے کچھ عرصہ قبل یتیندر کو گھر سے نکال دیا تھا جس سے بیٹے کی ناراضگی اور بڑھ گئی تھی۔
جمعرات کی صبح باپ بیٹا کھیت گئے تو گھر کی تقسیم کو لے کر پھر جھگڑا شروع ہوگیا۔ بتایا جاتا ہے کہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مشتعل ہو کر یتیندر نے قریب سے لوہے کی سلاخ اٹھا لی اور اپنے والد پر بار بار حملہ کیا۔ والد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملزم بیٹے نے واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سیدھا اگلاس تھانے گیا اور خون میں بھیگی چھڑی کے ساتھ خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
جب پولیس اسٹیشن میں پولیس افسران کی جانب سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ اس کے والد نے اسے بے دخل کرنے کے لیے کہا تھا جس کی وجہ سے وہ تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے غصے میں یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اطلاع ملتے ہی سرکل آفیسر مہیش کمار، اگلاس پولیس اسٹیشن کے انچارج نریندر یادو اور پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔
دیہی پولیس سپرنٹنڈنٹ امرت جین نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ تریسارا گاؤں میں ایک بزرگ شخص کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے ڈنڈے سے پیٹا ہے۔ فیلڈ یونٹ کی ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا گیا، اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔
امیٹھی میں بھائی نے بھائی کو مار ڈالا: اتر پردیش کے امیٹھی میں جمعرات کو بھائی نے اپنے معذور بھائی پر کدال سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ ملزم بھائی ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔
یہ واقعہ پیپر تھانہ علاقہ کے تحت درگا پور بازار میں پیش آیا۔ راکیش ورما (50) کو اس کے چھوٹے بھائی دنیش ورما نے صبح بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزم بھائی ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ انچارج انسپکٹر پیپر پور رام پانڈے نے بتایا کہ ملزم کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر ملزم نوجوان کو پاگل بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔