شیلانگ میں سونم اور راجہ رگھوونشی کی محبت کا راز، کیا سونم کے دو بہترین دوست کھلیں گے نئے راز؟
سونم کےدو دوست راجہ اورسونم رگھوونشی کی محبت کی کہانی بیان کریںگے،ویڈیو کال کے ذریعےشیلانگ اوراندور کی عدالتوں کساتھ سچی کہانی کا اشتراک کریں گے۔
Published : December 12, 2025 at 12:47 PM IST
اندور: شیلانگ کی عدالت نے ٹرانسپورٹ تاجر راجہ رگھوونشی کے قتل کیس کی سماعت شروع کردی ہے۔ جبکہ متوفی راجہ رگھوونشی کے بھائی نے حال ہی میں اس کیس میں گواہی دی، سونم کے دو دوست جمعرات کو اندور ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچے۔ یہ دونوں دوست ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شیلانگ کورٹ سے جڑے تھے۔ اس سماعت کے دوران سونم رگھوونشی کے ایک دوست نے ڈیڑھ گھنٹے تک گواہی دی جبکہ دوسرے دوست کا بیان اگلی سماعت میں ریکارڈ کیا جائے گا۔
کیا سونم کی دوست کئی راز کھولے گی؟
یہ عدالتی سماعت انتہائی متنازعہ شیلانگ ہنی مون قتل کیس کے حوالے سے ہو رہی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ بزنس مین راجہ رگھوونشی کی اہلیہ سونم نے منصوبہ بندی کے ساتھ ان کا ہنی مون پر قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کیس میں مرکزی ملزم سونم رگھوونشی، اس کے پریمی راج کشواہا اور دیگر دوستوں کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے۔
طویل تفتیش کے بعد شیلانگ پولیس نے سونم رگھوونشی، اس کے بوائے فرینڈ اور دیگر ملزمان کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا۔ اس مقدمے کی سماعت اب شیلانگ کی عدالت میں شروع ہو چکی ہے، جہاں گواہ، ملزم اور مقتول سے وابستہ لوگ یکے بعد دیگرے گواہی دے رہے ہیں۔ اسی دوران سونم کے دو دوست عدالت میں داخل ہوئے ہیں۔
راجہ قتل کیس نیا موڑ لے سکتا ہے۔
حال ہی میں متوفی راجہ رگھوونشی کے بھائی وپن رگھوونشی نے اس کیس میں گواہی دی۔ جمعرات کو سونم رگھوونشی کی خواتین دوستوں نے اندور ڈسٹرکٹ کورٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گواہی دی۔ پہلی دوست کی گواہی مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس سے جرح ہونا باقی ہے۔
ادھر دوسرے دوست کا مکمل بیان ابھی باقی ہے۔ شیلانگ کی عدالت نے سونم کے ایک دوست سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ اس دوران کئی اہم تفصیلات سامنے آرہی ہیں جو اس کیس کو ایک نئی سمت دے سکتی ہیں۔
متوفی راجہ کے بھائی نے کہا:
اندور کے ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر ونے نے تصدیق کی کہ بیانات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے۔ راجہ رگھوونشی کے بھائی وپن رگھوونشی نے کہا، "مجھے آج یہ بھی معلوم ہوا کہ سونم رگھوونشی کی دو خواتین سہیلیوں نے اس قتل کیس میں بیانات دیے ہیں۔ مجھے بیانات کی صحیح نوعیت کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ملزم سونم کے بھائی گووند کا ان دونوں لڑکیوں سے براہ راست رابطہ ہے، اور انہوں نے گوون کے دباؤ میں اپنے بیانات بدلے ہوں گے۔"