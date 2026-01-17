گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر بیوی کا قتل، بیٹے نے باپ کو 9 ماہ بعد جیل پہنچایا
جب بیٹے نے باپ اور اس کی گرل فرینڈ کے درمیان ریکارڈ شدہ گفتگو سنی تو وہ دنگ رہ گیا۔
مچھلی پٹنم (آندھرا پردیش): ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ کی مدد سے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور جرم کو نو ماہ تک چھپانے میں کامیاب رہا۔ تاہم، جرم بالآخر اس وقت سامنے آیا جب مقتول خاتون کے بیٹے نے ملزم کی خفیہ فون پر گفتگو کا پتہ چلا۔
پولیس کے مطابق، مکملا پرساد چودھری اور رینوکا دیوی (46)، مچلی پٹنم ضلع کے پینامالورو تھانہ علاقے کے رہائشی ہیں، ان کا ایک بیٹا ناگیش ہے، جو لندن میں زیر تعلیم ہے، جب کہ ان کی بیٹی، تیجا شری، حیدرآباد، تلنگانہ میں ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتی ہے۔
پینامالورو پولیس اسٹیشن کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ جھانسی نامی بیوٹیشن اکثر ان کے گھر آتی تھی۔ اس دوران پرساد اور جھانسی کے درمیان گہرے تعلقات استوار ہوئے، جو بعد میں ازدواجی تعلقات میں بدل گئے۔ رینوکا کو جلد ہی پرساد اور جھانسی کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا علم ہو گیا اور اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، جس کی وجہ سے جوڑے کے درمیان اکثر جھگڑے ہونے لگے۔
پولیس کے مطابق رینوکا کے مسلسل اعتراضات سے ناراض پرساد نے اپنی گرل فرینڈ جھانسی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ 18 مئی 2025 کی رات پرساد نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بتایا کہ رینوکا کی موت اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ بعد میں اہل خانہ نے اس کی آخری رسومات ادا کر دیں۔
افسر نے بتایا کہ ان کا بیٹا ناگیش اپنی ماں کی موت کے بعد لندن سے واپس آیا اور اس نے اپنے والد کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی، جس نے اس کے شکوک کو جنم دیا۔ ایک رات، جب پرساد سو رہا تھا، ناگیش نے اس کا فون لیا اور اسے چیک کیا۔ جب اس نے پرساد اور جھانسی کے درمیان ریکارڈ شدہ گفتگو دیکھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ناگیش کو رینوکا کو نیند کی گولیاں جوس میں ملا کر اور بعد میں تکیے سے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے ان کے منصوبے کا علم ہوا۔ جرم کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ناگیش نے 7 جنوری کو پولیس سے رابطہ کیا تاکہ ریکارڈ کی گئی بات چیت کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔
اہلکار کے مطابق، پولیس نے بعد میں پرساد اور جھانسی کو حراست میں لیا، اور پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے مبینہ طور پر قتل کا اعتراف کیا۔ ان کے اعترافی بیانات اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔
پولیس نے کہا کہ تفتیش نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح ڈیجیٹل شواہد انتہائی مضحکہ خیز جرائم کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر جب سے ایک بیٹے کو اپنی متوفی ماں کو انصاف دلانے کے لیے اپنے باپ کو بے نقاب کرنا پڑا۔