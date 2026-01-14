بیٹے نے اپنے 80 سالہ باپ کو کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا، ملزم گرفتار
پوتی کے علاج کے لیے زمین فروخت کرنے پر بیٹے نے باپ کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔
جھانسی: 6 جنوری کو 80 سالہ مہپت سنگھ ٹھاکر کو اس کے بیٹے پشپیندر سنگھ نے کلہاڑی سے وار کر کے ہلاک کر دیا جو کہ نشے میں تھا۔ حال ہی میں مہیپت سنگھ نے اپنے بیٹے پشپیندر کی بیمار بیٹی کے علاج کے لیے اپنا پلاٹ بیچ دیا تھا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ پولیس نے اب ملزم بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔
ضلع کے اُلدان تھانہ علاقے کے ہٹی گاؤں کے رہائشی 80 سالہ مہپت سنگھ ٹھاکر ولد پہاڑ سنگھ کی لاش 6 جنوری کو اس کے کھیت میں ایک جھونپڑی میں خون میں لت پت ملی تھی۔ پولیس نے گاؤں والوں کی رپورٹ پر ابتدائی طور پر اسے قتل کا شبہ ظاہر کیا اور خاندان کی شکایت کی بنیاد پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
تفتیش کے دوران ملنے والے شواہد کی بنیاد پر پولیس نے بیٹے پشپیندر کو 7 جنوری کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جس نے اپنے والد کے قتل کا اعتراف کیا۔ پولیس نے ملزم کے بیٹے کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والا تیز دھار ہتھیار بھی برآمد کرکے مزید کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو جیل بھیج دیا۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر اولدان جئے پرکاش سنگھ نے بتایا کہ متوفی 80 سالہ مہیپت سنگھ کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے نے تین سال قبل خودکشی کی تھی، باقی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شادی شدہ ہے۔ متوفی کے پاس 40بیگھہ آبائی اراضی تھی۔ مہی پت نے اپنے بچوں کی شادیوں اور روزی روٹی کے لیے 40 بیگھوں میں سے 32 کو بیچ دیا۔ اب اس کے پاس صرف 8 بیگھہ زمین رہ گئی ہے۔
متوفی مہیپت کا 38 سالہ بیٹا پشپیندر سنگھ شراب اور جوئے کا عادی تھا۔ وہ اپنے والد مہی پت سے باقاعدگی سے پیسے اور زمین کا مطالبہ کرتا تھا۔ جس سے باپ بیٹے کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ 6 جنوری کو ایک جھگڑا بھی ہوا، جس کے نتیجے میں پشپیندر نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔