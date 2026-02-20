بیتول میں تہرا قتل: بیٹے نے ماں باپ اور بھائی سمیت بلی کا بھی قتل کیا
تین قتل کرنے کے بعد قاتل نے گھر کی بلی کو مارا اور اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔
Published : February 20, 2026 at 10:31 AM IST
بیتول: مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع میں تہرے قتل نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والی خبر ساونگا گاؤں سے سامنے آئی ہے جو کوتوالی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 25 سالہ نوجوان نے اپنی ماں، باپ اور بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزم نے بلی کو بھی مارا اور بھتیجے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔
ملزمان لاشوں کے پاس بیٹھے رہے، جبکہ گاؤں والے کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔
اس ہولناک قتل کا انکشاف جمعرات کو اس وقت ہوا جب دھروے خاندان کے گھر کا گیٹ دوپہر تک کھلا رہا۔ پولیس کے مطابق جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے آواز دی اور کھڑکی سے جھانکا۔ اندر کے منظر نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ ملزم دیپک اپنے والدین اور بھائی کی لاشوں کے پاس بیٹھا تھا۔
گاؤں والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ گاؤں والوں کے مطابق دیپک دھووے نے اپنے ہی والدین اور چھوٹے بھائی کو لوہے کی سلاخ سے مار ڈالا۔ پھر لاشوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ملزم نے مبینہ طور پر اپنے بھتیجے کو بھی مارنے کی کوشش کی تاہم وہ بچ گیا۔ کمرے کے فرش اور دیواروں پر خون کے چھینٹے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ وریندر کمار جین نے کہا، "مرنے والوں کی شناخت والد راجو عرف ہنسو دھروے (55) سالہ، ماں کملتی دھروے (40)سالہ اور بھائی دلیپ دھروے (20) سالہ کے طور پر کی گئی ہے۔ تینوں سانوگا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے 5 سالہ بھتیجے کی حالت تشویشناک ہے۔ پڑوسیوں کے مطابق جمعرات کو دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، کھڑکی سے جھانکنے پر دیکھا کہ ، ملزم دیپک دھروے موقع پر موجود تھا۔
ایس پی کا مزید کہنا تھا کہ 'جائے وقوعہ سے ایک بلی کی لاش بھی ملی، شبہ ہے کہ بلی کو بھی مارا گیا'۔
ملزم 12ویں جماعت کا ٹاپر
پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران پڑوسیوں نے انکشاف کیا کہ دیپک دھووے پچھلے چار پانچ سالوں سے ذہنی طور پر غیر مستحکم تھا۔ وہ حال ہی میں ناگپور میں علاج سے واپس آئے تھے۔ وہ خاندان میں سب سے بڑا ہے اور 12ویں جماعت کا ٹاپر ہے۔ اس نے سی آر پی ایف بھرتی کے امتحان میں بھی شرکت کی تھی۔ کوتوالی پولیس نے بتایا کہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ قتل کے مقام سے لوہے کی سلاخیں اور لاٹھیاں ملی ہیں۔ پولیس نے لوہے کی سلاخیں اور لاٹھیاں قبضے میں لے لی ہیں۔ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔