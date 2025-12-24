ماں نے سر میں تیل لگایا تو بیٹے نے ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا
کھیرا ڈیہہ علاقے میں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ تاہم لاش برآمد نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ میں مصروف ہے۔
Published : December 24, 2025 at 8:41 PM IST
کھگڑیا: بہار کے کھگڑیا میں ایک سنسنی خیز واردات پیش آئی ہے۔ ضلع کے پربتا بلاک کے تحت کھیرا ڈیہہ میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ہتھوڑے سے پیٹ کر مار ڈالا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔
بیٹے نے ماں کو مار ڈالا
کل دیر رات کھیرا ڈیہہ کی اڑنی دیوی کو اس کے بیٹے منٹو منڈل نے ہتھوڑے سے پیٹ کر مار ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ منٹو منڈل ذہنی طور پر معذور ہے۔ اس کی ماں نے کل رات اس کے پاؤں میں تیل لگانے کے بعد اس کے سر میں لگانے لگی۔
ملزم تیل لگانے پر بھڑک گیا
منٹو منڈل اپنے سر پر تیل لگانے پر غصہ ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ منٹو منڈل کا غصہ دیکھ کر اس کے باپ ڈر کر گھر سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو ہتھوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ سر پر بار بار ہتھوڑا سے وار کرنے کی وجہ سے اڑنی دیوی کی موت واقع ہوئی۔
تاحال لاش نہیں ملی
پربتا پولیس کو آج صبح 11:30 بجے واقعے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی پربتا پولیس اسٹیشن کے انچارج دیواکر سنگھ جائے وقوع پر پہنچے۔ ایف ایس ایل ٹیم کو واقعے کی اطلاع دی گئی اور جانچ کے لیے طلب کیا گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ لاش کو جلایا گیا تھا یا کہاں اور کیسے غائب کیا گیا تھا۔
"پہلی نظر ہم لوگوں نے یہ پایا کہ منٹو منڈل نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے۔ گھر میں خون کے دھبے ملے ہیں۔ ہم نے منٹو منڈل کو حراست میں لے لیا ہے۔ اپنے بیان میں اس نے اڑنی دیوی کے قتل کی بات قبول کی ہے۔" - اکھلیش کمار، سب ڈویژنل پولیس آفیسر
ملزم کی بیوی مائیکے میں
ملزم منٹو منڈل سمیت تین بھائی ہیں۔ دو بھائی الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ منٹو منڈل اپنے والد گھنشیام منڈل اور اس کی ماں اڑنی دیوی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ منٹو منڈل کی بیوی بھی اس کے غلط برتاؤ کی وجہ سے اپنے مائیکے چلی گئی تھی۔ وہ اب وہیں رہتی ہے۔
مزید پڑھیں:
نوجوان کا بے دردی سے قتل۔ نصف درجن گاؤں والوں نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا
باپ نے حاملہ بیٹی کا کر دیا قتل، بیٹی کے دوسری ذات کے لڑکے سے شادی کرنے پر تھا ناراض
زیادتی کے بعد چھ سالہ معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا
برقعہ نہ پہننے پر بیوی اور دو بیٹیوں کا قتل: بیوی کی تصویر کوئی نہ دیکھے اس لیے نہیں بنوایا راشن کارڈ، بس یا ٹیکسی سے نہیں بھیجتا تھا سسرال