"اس کھلونے سے مت ڈراؤ مجھے" داماد نے اپنی ساس کو گولی مار کر کر دیا قتل

"اس کھلونے سے مت ڈراؤ مجھے" داماد نے اپنی ساس کو گولی مار کر کر دیا قتل
ایس پی سٹی کمار رنوجے سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ منصوری کالونی ماجھولا پولیس اسٹیشن کے تحت پیش آیا۔
Published : February 13, 2026 at 12:27 PM IST
مرادآباد، اترپردیش: ساس اور داماد کے درمیان معمولی جھگڑا اس وقت خونریزی میں بدل گیا جب داماد نے پستول نکال کر اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ پستول دیکھ کر ساس نے جواب دیا کہ مجھے اس کھلونے سے مت ڈراو۔ مشتعل ہو کر داماد نے اس کی گردن میں گولی مار دی۔
خاتون موقع پر ہی گر گئی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ واقعہ سے افراتفری مچ گئی۔ پڑوسیوں کی مدد سے اہل خانہ نے خاتون کو ضلع اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ یہ واقعہ منصوری کالونی میں پیش آیا، جو ماجھولا پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔
ایس پی سٹی کمار رنوجے سنگھ نے بتایا کہ منصوری کالونی ماجھولا تھانے کے جینتی پور پولیس چوکی علاقے میں واقع ہے۔ اطلاع ملی کہ گلنواز نامی نوجوان نے رقم کے تنازعہ پر اپنی ساس رخسانہ (40) کو گولی مار کر قتل کر دیا۔
ایک ملزم گرفتار
ارتکاب جرم کے بعد ملزم اور اس کا ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کے ساتھی مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا۔ فائرنگ کرنے والے داماد گلنواز کی تلاش کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔
ایس پی سٹی نے بتایا کہ ملزم کی بیوی نے اپنے شوہر اور اس کے ساتھی کے خلاف ماں کے قتل کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
بیٹی نے سارا واقعہ سنایا
متوفی کی دوسری بیٹی نے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی چار سال قبل کٹگھر تھانہ علاقے کے پنڈت ناگلہ کے رہائشی گلنواز سے ہوئی تھی۔ اس وقت سے دونوں فریقوں کے درمیان تنازعہ جاری تھا۔ اس کا بہنوئی گلنواز نشے کا عادی ہے۔
جمعرات کی شام گلنواز اپنے دوست مصطفیٰ کے ساتھ اپنے سسرال پہنچی۔ میری والدہ رخسانہ رات کا کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ اس سے جھگڑنے لگا۔ وہ اس سے استدلال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے میری بھابھی ناراض ہوگئی، جس نے پستول نکالا۔
"مجھے اس کھلونے سے مت ڈراؤ"
جب اس نے پستول نکالا تو میری ماں نے غصے سے جواب دیا، "مجھے اس کھلونے سے مت ڈراؤ۔" یہ کہتے ہی گلنواز نے غصے سے تڑپتے ہوئے میری والدہ کے گلے میں پستول رکھ کر فائرنگ کر دی۔ میری ماں گر گئی، بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد دونوں فرار ہوگئے۔
