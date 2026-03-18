لکھنؤ میں داماد کی پٹائی کے بعد قتل، سسر اور چار بیٹیاں گرفتار
آشیانہ سیکٹر کیس؛ پولیس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
Published : March 18, 2026 at 10:27 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے لکھنؤ سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ آشیانہ کے سیکٹر I میں کرائے کے مکان میں رہنے والے وکیل کے خاندان نے منگل کی رات دیر گئے اپنے داماد کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ اس واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ اطلاع ملنے پر آشیانہ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم سسر اور اس کی چار بیٹیوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا۔
اطلاعات کے مطابق تیرتھراج سنگھ اپنی بیوی سروج اور پانچ بیٹیوں: رادھا (28)، ساکشی (26)، رتنا (22)، جیوتی (19) اور ایک نوعمر بیٹی کے ساتھ گزشتہ دس سالوں سے آشیانہ کے سیکٹر I میں مکان نمبر 1061 میں مقیم ہیں۔ چار سال قبل، ساکشی، اپنے خاندان سے انکار کرتے ہوئے، بھاگ گئی اور پرتاپ گڑھ ضلع کے سنگی پور تھانے کے رہنے والے چھیدی یادو کے بیٹے وشنو یادو (30) سے شادی کی۔ وہ پرتاپ گڑھ میں اپنے سسرال کے گھر رہتی تھی۔ وشنو اور ساکشی کی دو سال کی بیٹی ہے۔
داماد وشنو منگل کی شام اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال کے گھر پہنچا۔ رات 9:30 بجے کے قریب سسرال کے گھر میں جھگڑا ہوا اور شدید ہاتھا پائی ہوئی۔ مشتعل ہو کر سسرالیوں نے داماد کو چارپائی کی ٹانگوں سے سر پر کئی وار کیے جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعہ نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور سسر اور چار بہنوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا۔
ڈی سی پی سینٹرل وکرانت ویر سنگھ نے بتایا کہ سیکٹر-1 کے علاقے میں ایک قتل کے بارے میں ایک کال ڈائل 112 کے ذریعے رات 10 بجے کے قریب موصول ہوئی تھی۔ منگل کو. اطلاع ملتے ہی آشیانہ کے انسپکٹر انچارج پولیس فورس کے ساتھ فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیرتھراج سنگھ کی بیٹی ساکشی سنگھ کی شادی تقریباً چار سال قبل پرتاپ گڑھ ضلع کے رہنے والے وشنو یادو سے ہوئی تھی۔
آشیانہ انسپکٹر چھترپال سنگھ نے بتایا کہ متوفی کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ متوفی کے اہل خانہ کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی کی جائے گی۔