بنارس میں سسر کے قتل کے الزام میں داماد گرفتار
رات دیر گئے ایک 70 سالہ شخص کی مشتبہ حالات میں موت سے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔
Published : March 14, 2026 at 9:35 AM IST
وارانسی: اتر پردیش کے ضلع وارنسی رات دیر گئے ایک 70 سالہ شخص کی مشتبہ حالات میں موت کے بعد ضلع کے بارگاؤں تھانہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ متوفی کے اہل خانہ نے اس کے داماد پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ دریں اثنا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔
بارگاوں کے انسپکٹر انچارج پروین کمار سنگھ کے مطابق، گڈوا گاؤں کی رہنے والی کشوری عرف جھگڈو (70) کی جمعرات کی رات اچانک موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
خاندان کے مطابق کشور نے اپنے حصے کی زمین بیچ دی تھی اور اس کا داماد سنجے کئی دنوں سے اس کے سسر پر اس رقم کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ یہ مسئلہ اکثر گھر کے اندر جھگڑوں کا باعث بنتا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ پیسے کے لالچ میں داماد نے رات گئے اپنے سسر کا گلا دبا کر قتل کردیا۔
تاہم اسٹیشن ہاؤس آفیسر پروین سنگھ نے بتایا کہ، ابتدائی طور پر یہ شبہ ہے کہ موت شراب نوشی کے بعد گرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ تاہم اہل خانہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی روشنی میں داماد کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس مقتول اور ملزم دونوں کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے تاکہ کیس کو جلد حل کیا جا سکے۔
پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔