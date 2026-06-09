پنشن کی لالچ میں بچوں نے والد کو قتل کر دیا
تلنگانہ کی ایک عدالت نے ایک سنسنی خیز قتل کیس میں ایک سخت فیصلہ سناتے ہوئے بیٹے اور بیٹی کو موت کی سزا سنائی ہے
Published : June 9, 2026 at 12:42 PM IST
حیدرآباد:ملکاجگری عدالت نے پنشن کی رقم کو لے کر باپ کے بہیمانہ قتل سے متعلق ایک کیس میں پیر کو سخت فیصلہ سنایا۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے بیٹے اور بیٹی کو سزائے موت سنائی گئی، جب کہ ان کی والدہ کو، جس نے اس فعل کی حوصلہ افزائی کی، اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
متاثرہ ماروتی سوتار (70) ایک ریٹائرڈ ریلوے ملازم تھا جو مولا علی، حیدرآباد میں ریلوے کالونی میں قیام پزیر تھے۔ ان کے خاندان میں ان کی بیوی گنگا بائی، بیٹا کشن سوتار اور دو بیٹیاں شامل تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی شادی شدہ تھی۔
کشن اور چھوٹی بیٹی پرپلا بے روزگار تھے۔ ماروتی نے 30,000 کی ماہانہ پنشن پر اپنا سہارا لیا۔ اس کی بیوی، بیٹے اور چھوٹی بیٹی نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ جب بھی وہ مانگتے وہ انہیں پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس کے انکار سے مایوس ہو کر، خاندان کے تینوں افراد نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس "رکاوٹ" کو ختم کرنے سے وہ اپنی پنشن اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم کا دعویٰ کر سکیں گے۔
پولیس کی تفتیش سے معلوم ہوا کہ بیٹی نے قتل کرنے کے طریقے انٹرنیٹ پر تلاش کیے تھے۔ منصوبے کے مطابق 16 اگست 2019 کو، انہوں نے دھتورےکو خشک کرکے پاؤڈر بنایا اور اسے ماروتی کے کھانے میں ملا دیا۔ دو دن تک ایسا کرنے کے بعد تیسرے دن خوراک بڑھا دی گئی جس سے ماروتی ہوش کھو بیٹھا۔
اس کے بعد انہوں نے وحشیانہ حملہ کر کے اس پر چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جسم کے ٹکڑے کر دیے، حصوں کو بالٹیوں میں باندھ کر چھپا دیا۔ جب ساحل صاف تھا تو انہوں نے باقیات کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہے کیونکہ قریب ہی ایک تقریب ہو رہی تھی۔
18 اگست کو جب پڑوسی گھر میں داخل ہوئے اور بدبو دیکھی تو بالٹیوں میں چھپے ہوئے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس دوران گنگا بائی اور پرپلا یہ دعویٰ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے کہ وہ کشن کو لینے جا رہے ہیں۔ اطلاع ملنے پر اس وقت کے ملکاجگیری انسپکٹر اے منموہن یادو اور بی جگدیشور راؤ نے ایک کیس درج کیا اور واقعہ کی تحقیقات شروع کی۔
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اس دوران کئی شواہد ملے۔ عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی گئی۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وی بالابھاسکر راؤ نے فریقین کی طرف سے پیش کردہ دلائل اور گواہوں کو سننے کے بعد فیصلہ سنایا