سافٹ ویئر انجینئر نے بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا
سافٹ ویئر انجینئر نے شادی کے 14 سال بعد بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس جوڑے کے دو بجے بھی ہیں۔
Published : December 24, 2025 at 1:33 PM IST
بنگلورو: ایک سافٹ ویئر انجینئر نے منگل کی شام ماگڈی تھانہ علاقے میں اپنی بیوی، ایک بینک منیجر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسے اس کے کردار پر شبہ تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ جرم کیا۔ اس دوران سافٹ ویئر انجینئر موقع سے فرار ہوگیا اور خودسپردگی کرتے ہوئے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اس نے پولیس کو ساری کہانی سنائی۔
پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ شام سات بجے پیش آیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ گھریلو جھگڑے پر سافٹ ویئر انجینئر نے بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔
یہ خاتون یونین بینک آف انڈیا کی بسویشورا نگر برانچ میں اسسٹنٹ منیجر کے طور پر کام کرتی تھی۔ ملزم وائٹ فیلڈ میں ایک نامور نجی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ان کی شادی 14 سال قبل ہوئی تھی۔ جوڑے کے دو بچے تھے اور وہ راجی نگر میں رہتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ اختلافات کی وجہ سے وہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے علیحدہ رہ رہے تھے۔
سافٹ ویئر انجینئر کو شک تھا کہ اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے۔ اس کے خیالات اور رویے سے پریشان ہو کربیوی نے طلاق طلب کی۔ تاہم ملزم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چھ ماہ قبل بیوی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ ملزم کو اپنی بیوی اور بچوں کا کوئی علم نہیں تھا۔
یہ خاتون چار ماہ قبل چولارپالیا، کے پی اگرہارا منتقل ہوئی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک ہفتہ قبل اس نے ملزم کو طلاق کا نوٹس بھیجا تھا۔ مشتعل ہو کر ملزم پستول لیے بیوی کا کام سے گھر واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔
جب اس کی بیوی چولارپالیہ میں ان کے گھر کے قریب سڑک پر چل رہی تھی، اس نے اچانک اس پر پانچ راؤنڈ فائر کردیئے۔ گولیوں سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ راہگیروں نے اسے مقامی پرائیویٹ ہسپتال پہنچایا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔
اپنی بیوی کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد، ملزم سیدھے ماگڈی روڈ تھانے گیا، اسے گولی مارنے کا اعتراف کیا اور خودسپردگی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نے پستول غیر قانونی طور پر حاصل کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایف ایس ایل کے ماہرین جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات کی۔ ماگڑی روڈ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔