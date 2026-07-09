سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہندوستانی قوانین اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے سامنے جوابدہ: الہ آباد ہائی کورٹ
عدالت نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران زور دے کر کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہندوستانی قوانین کے احتساب سے محفوظ نہیں ہیں۔
By PTI
Published : July 9, 2026 at 11:47 AM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متعلق ایک اہم تبصرہ کیا۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم قانونی اختیارات کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہندوستانی قوانین اور تفتیشی ایجنسیوں کے جوابدہی سے محفوظ نہیں ہیں۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ہندوستانی قانون کے ہاتھ کسی بھی خلاف ورزی تک پہنچنے کے لیے کافی لمبے ہیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کافی مضبوط ہیں۔ عدالت نے یہ مشاہدہ اس وقت کیا جب ایک تفتیشی افسر نے بنچ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، اس ہینڈل کا یو آر ایل آئی ڈی اور آئی پی ایڈریس فراہم نہیں کر رہا ہے جس پر درخواست گزار کی مبینہ فحش ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کی گئی تھیں۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ایسے حالات میں، وہ اس کیس میں آگے کی تفتیش کرنے سے قاصر ہے۔ افسر نے کیس میں تفتیش مکمل کرنے کے لیے عدالت سے مزید وقت دینے کی اپیل کی۔
جسٹس اجے بھانوٹ اور جسٹس دیویش چندر سمنت پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے پہلی نظر میں تفتیشی افسر کی درخواست کو "پولیسنگ کی ناکامی" قرار دیتے ہوئے، غازی آباد پولیس کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ 12 اگست کو ہونے والی سماعت میں اس کے سامنے ذاتی طور پر حاضر ہوں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی وضاحت کریں کہ متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون کررہے ہیں یا نہیں۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ، "سوشل میڈیا ایکس کے متعلقہ سینئر حکام کے تعاون سے انکار کی وجہ سے، پولیس کی تفتیش ٹھپ ہوگئی ہے۔ ایسے معاملات میں پولیس کی تحقیقات کے ساتھ سوشل میڈیا ایکس کے عہدیداروں کے عدم تعاون کو عدالت کی طرف سے برداشت نہیں کیا جاسکتا۔"
ہائی کورٹ کی بنچ کے مشاہدے میں مزید کہا گیا، "بظاہر، حلف نامہ پولیسنگ کی ناکامی کا اعتراف معلوم ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں، ایکس کے ذمہ دار اہلکاروں نے پولیس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی ہے۔۔۔ ان کا طرز عمل مجرموں کو انصاف سے بچنے کا قابل بنائے گا۔"
درخواست گزار متھیلیش کمار نے غازی آباد کے اندرا پورم پولیس اسٹیشن میں انفارمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس کی فحش ویڈیوز ایک ایکس ہینڈل پر پوسٹ کی گئی تھیں۔
بعد میں اس نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس معاملے کی غیر جانبدارانہ اور تیز تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دو جولائی کے اپنے حکم میں، ہائی کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی کہ حکم کی ایک کاپی سکریٹری (داخلہ) حکومت، اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، لکھنؤ کو تعمیل کے لیے بھیجی جائے۔
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