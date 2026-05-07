بہار کے اسکول میں مڈ ڈے میل میں ملا سانپ کا بچہ، تقریباً 300 طلبہ بیمار
بہار کے سہرسہ میں ایک اسکول میں مڈ ڈے میل کھانے سے تقریباً 300 بچے بیمار پڑ گئے جس سے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔
Published : May 7, 2026 at 2:31 PM IST
سہرسہ: بہار کے سہرسہ سے بڑی خبر ہے۔ سہرسہ کے مہیسی علاقے کے سرکاری مڈل اسکول بلوہ میں مڈ ڈے میل میں سانپ کا بچہ پایا گیا ہے۔ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی بڑے پیمانے پر افراتفری مچ گئی۔ آلودہ مڈ ڈے میل کھانے سے سینکڑوں بچے بیمار پڑ گئے۔
بچے ہیلتھ سینٹر میں زیر علاج
سامنے آئی جانکاری کے مطابق بڑی تعداد میں تقریباً 300 بچے ہیں۔ سبھی طلبہ کو مہیشی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کے لوگ اور بچوں کے ماں باپ اسکول میں جمع ہوگئے اور کھانے کے معیار اور لاپرواہی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ہنگامہ برپا کر دیا۔
تمام بچوں کی حالت مستحکم
سول سرجن نے بتایا کہ تمام بچوں کی حالت مستحکم ہے۔ کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد سب کو بہتر علاج کے لیے سہرسہ صدر اسپتال بھیجا جا رہا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کے باعث بچوں کی صحت خراب ہوگئی۔ بیمار بچوں کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال صورت حال قابو میں ہے۔
واضح رہے کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی دماغی اور جسمانی نشونما کے لیے شروع کی گئی مڈ ڈے میل کی اسکیم ایسے واقعات کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہتی ہے۔ کبھی کھانے کے خراب معیار، کبھی ملاوٹ تو کبھی آلودگی کی وجہ بچوں کے بیمار پڑنے کے واقعات کے پیش نظر اکثر اس اہم اسکیم کے معیار میں سدھار اور توجہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
